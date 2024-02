Prezzo BOMBA su queste luci LED Govee! (-29%)

Amanti delle luci LED RGB, gioite: oggi Amazon propone questo bel kit targato Govee in super offerta a soli 70,99€, con un risparmio di quasi 30€ sul prezzo originale di 99,99€, uno sconto del 29%. Si tratta di strisce LED che offrono un'illuminazione RGB suddivisa in 42 segmenti, ognuno dei quali può essere modificato in maniera indipendente, così da assicurarvi la massima possibilità di personalizzazione, con diffusore integrato che riduce l'effetto abbagliate tipico delle luci LED. Possono essere controllate via app, o tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Luci LED Govee, chi dovrebbe acquistarle?

Queste luci LED di Govee sono l'opzione ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore, illuminando tutta la propria postazione con stile. le strisce, lunghe 3 metri, possono essere tagliate e quindi adattate facilmente a qualsiasi tipo di setup, soddisfando le esigenze anche degli utenti più complicati. Assicurano un'illuminazione completamente personalizzabile ed immersiva, inoltre possono essere sincronizzate con Razer Chroma, quindi sono perfette abbinate al vostro arsenale già compatibile col software di personalizzazione.

la possibilità di essere personalizzate tramite app e controllate tramite assistenti vocali permettono di adattarle facilmente a qualsiasi scenario, rendendole un valido alleato anche quando non si gioca, magari semplicemente per migliorare la luce ambientale o creare la giusta atmosfera, anche grazie alle 64 modalità visive e alle 11 modalità musicali integrate.

Se cercate delle strisce LED RGB con queste caratteristiche, non fatevi scappare l'offerta Amazon di oggi, grazie alla quale potete acquistarle a soli 70,99€, grazie a uno sconto del 29% sul prezzo di listino!

