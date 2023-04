State cercando un prodotto per migliorare drasticamente l’illuminazione in casa vostra in maniera smart, dinamica ed estramemente personalizzabile, ma non sapreste cosa acquistare a un prezzo vantaggioso? In questo caso, vi proponiamo le super offerte disponibili su Amazon, attive su moltissimi prodotti Philips Hue, con sconti fino al 39% su tantissimi modelli!

A disposizione avrete davvero di tutto: lampadine smart, bundle con lampade e Hue Bridge incluso, strisce LED e molto altro ancora. Grazie a questi articoli, potrete impostare la tipologia di luce, le sfumature cromatiche che preferite e molto altro ancora, da app o tramite semplici comandi vocali. Proprio per questo, tenendo presente che si tratta di alcuni degli articoli più validi del settore, vi consigliamo di portare a termine gli acquisti quanto prima.

Nel caso voleste acquistare un modello dal design minimal ed elegante, ideale per stravolgere l’illuminazione in camera da letto o in soggiorno, non dovreste farvi scappare la lampada Philips Lighting Hue Signe White and Color Ambiance ad appena 114,99€ invece di 189,99€. In primis, essendo smart, potrete controllarla direttamente con la funzionalità Bluetooth dal vostro smartphone attraverso l’App dedicata. Oppure, senza muovere nemmeno un dito, avrete la possibilità di gestita con dei semplici comandi vocali, grazie ad Alexa!

In più, avrete la possibilità di scegliere tra luce calda o fredda, luce per il relax o modalità concentrazione e, infine, ben 16 milioni differenti di colori a vostra completa disposizione.

Non meno importante, potrete utilizzare la lampada anche come sveglia! Impostando l’ora e selezionando l’effetto di illuminazione desiderato, avrete modo di risvegliarvi con una luce graduale, che riproduce quella del sole. Il modo ideale per cominciare al meglio la giornata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo che fa più al caso vostro.

