IMDb TV su Prime Video entro la fine dell’anno in Europa: film e serie TV gratuite

IMDb TV, il nuovo servizio streaming video di Amazon, si appresta ad arrivare in Europa con film, serie TV e show gratuiti.

IMDb TV (ex Freedive), la piattaforma streaming video gratuita di Amazon, sbarcherà entro la fine dell’anno anche in Europa. Una delle sue qualità principali è legata al fatto che nasce come spin-off di Internet Movie Database, uno dei portali informativi più completi nel settore delle serie TV, film e show.

IMDb TV al momento è attivo solo negli Stati Uniti e offre serie TV, film e altri contenuti video sfruttando un modello di business basato su gratuità e pubblicità. Ricorda molto i servizi Vudu Movies e Roku Channel, più che Hulu o Youtube TV. Recentemente poi sono stati siglati accordi licenziatari con Warner Bros, Sony Pictures Entertainment e MGM Studios. La prospettiva quindi è di offrire titoli di grido come ad esempio Captain Fantastic e La La Land, ma anche serie come Fringe, Kitchen Nightmares, Duck Dynasty, The Bachelor e film come Drive, Donnie Darko, Monster, Dances with Wolves, Sense and Sensibility, Draft Day a A Knight’s Tale. Insomma, un degno portfolio che anche in Europa potrebbe rosicchiare quote di mercato alla concorrenza.

“Con IMDb TV, gli spettatori hanno scoperto la TV come dovrebbe essere – una raccolta gratuita di programmi TV e film premium disponibili in qualsiasi momento”, ha spiegato Mark Eamer, vice presidente di IMDb TV. “Offriamo un’esperienza di scoperta di alta qualità che facilita l’intrattenimento”.

Sebbene la piattaforma operi in maniera indipendente rispetto ad Amazon beneficia del pieno supporto della linea Fire TV (Your Apps & Channels) – senza contare ovviamente l’accesso via browser PC, ed è presente su Prime Video. Il servizio può anche essere avviato tramite un Alexa Voice Remote o un dispositivo Echo associato dicendo “Alexa, vai su IMDb TV”.

“I nostri clienti di Fire TV sono sempre alla ricerca di contenuti interessanti ad un ottimo prezzo. In effetti, l’utilizzo di app gratuite e supportate dalla pubblicità è aumentato di oltre il 300 percento nell’ultimo anno “, ha sottolineato Marc Whitten, vice presidente di Fire TV. “IMDb TV porta alcuni dei migliori contenuti gratuiti nel salotto e siamo entusiasti che i nostri clienti statunitensi abbiano ora accesso a più programmi TV e film gratuiti attraverso l’app e che i clienti in Europa possano presto godere di questo ottimo servizio sul più grande schermo nella loro casa “.

Insomma, verosimilmente entro la fine del 2019 su alcuni mercati europei IMDb TV spunterà su Prime Video.