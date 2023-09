Se vi capita spesso di avere necessità di fare presentazioni in pubblico perché lavorate in mobilità, o semplicemente volete avere sempre a portata di mano una sala cinematografica portatile, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo ottimo mini proiettore portatile, un prodotto scelto da Amazon proprio per la sua qualità e l’apprezzamento dei clienti che lo hanno acquistato.

Questo dispositivo vi permetterà di proiettare i contenuti direttamente dai vostri dispositivi digitali, ammirandoli su uno schermo con una risoluzione nativa di 720P compatibile con i 1.080P del Full HD. Ve lo consigliamo non solo per l’ottima qualità, ma anche perché gode di un doppio sconto: oltre al ribasso del 5%, infatti, cliccando sull’apposito coupon avrete un ulteriore 10% di sconto, così lo pagherete appena 62,99€. Un ottimo prezzo per un prodotto così compatto e leggero che vi permetterà di trasformare qualsiasi luogo in una sala cinematografica!

Mini proiettore, chi dovrebbe acquistarlo?

Parliamo di un prodotto indicato per chi viaggia o ha necessità di effettuare presentazioni video per lavoro, ma anche per tutti coloro che vorrebbero avere in casa un grande schermo cinematografico, senza però dover spendere una fortuna acquistando una smart TV di ultima generazione, che ha un costo decisamente maggiore rispetto a questo proiettore. Pratico e leggero, vi regalerà il piacere di godervi anche tutte le partite del campionato di Serie A e della Champions League.

Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare, per cui potrete anche utilizzarlo per far felici i vostri figli, regalando loro la grande emozione del cinema nella comodità della loro cameretta.

Il prezzo proposto, poi, è davvero molto vantaggioso, poiché ha avuto un crollo netto nei giorni scorsi, ma il fatto che solo 5 giorni fa costasse quasi 90,00€ lascia intendere che questo dispositivo ha un valore commerciale ben più alto del prezzo proposto da Amazon. Ciò significa che presto il costo potrebbe tornare a salire, per cui vi raccomandiamo di acquistare questo splendido mini proiettore quanto prima.

Grazie alla connessione Wi-Fi potrete collegarlo facilmente a tutti i vostri dispositivi smart per proiettarne i contenuti su uno schermo che va dai 30″ a 120″, adattandosi così alle vostre esigenze di proiezione. Inoltre, grazie al Bluetooth potrete anche collegare cuffie e auricolari, per godervi lo spettacolo senza disturbare nessuno. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che le scorte o la promozione si esauriscano.

N.B.: ricordate di cliccare su Applica coupon 10% prima di completare il pagamento.

