State cercando una smart TV di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente, senza dover aspettare le offerte del Prime Day 2023? Allora non potete perdervi il modello LG 55OLEDA26LA, disponibile su Amazon con uno sconto di ben 475,00€.

Il ribasso del 37% vi permette di portarlo a casa al costo di soli 824,00€ invece di 1.299,00€. Un risparmio davvero notevole per questa smart TV 4K con schermo da 55”, per cui il nostro consiglio è di approfittarne prima che la promozione o le scorte si esauriscano. L’acquisto è anche agevolato dalla possibilità di dilazionare l’intero importo in comode rate fino a 24 mesi, semplicemente selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

La LG 55OLEDA26LA vi regalerà un’esperienza visiva senza precedenti, grazie al suo pannello a pixel autoilluminanti, che offre colori brillanti e realistici senza la necessità di una retroilluminazione, come invece accade in altri televisori sul mercato. La tecnologia OLED, poi, rende al meglio ogni singolo dettaglio. Inoltre, grazie all’accensione e allo spegnimento dinamici dei pixel, lo schermo offre un nero profondo e intenso, creando un contrasto nitido tra le zone chiare e quelle scure.

Da menzionare certamente il processore α7 Gen 5, che lavora in sinergia con gli altri componenti della smart TV per offrirvi immagini nitide e vibranti. L’intelligenza artificiale avanzata analizza ciò che state guardando e mette in risalto gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo. Il processore applica anche una mappatura dei toni ottimale per garantire un contrasto HDR naturale e intenso, esaltando i dettagli più complessi.

Ma non finisce qui! L’intelligenza artificiale si occupa anche di migliorare l’audio, analizzando i suoni e offrendo un’esperienza sonora coinvolgente. Anche quando state guardando programmi con audio stereo, questa incredibile smart TV LG trasforma il suono in un audio virtuale a 5.1.2 canali, permettendovi di immergervi completamente nell’azione e negli effetti sonori dei vostri programmi e film preferiti.

Quanto poi alle funzionalità smart, grazie a WEBOS 22 avrete a portata di telecomando tantissime app di streaming come Netflix e Prime Video e consigli personalizzati in base alle vostre esigenze e abitudini. Infine, potrete controllare la vostra nuova smart TV anche con gli assistenti vocali Google e Alexa, già integrati nel sistema.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

