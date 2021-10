In Brasile acquistati 4 miliardi di dollari in criptovaluta

La Banca Centrale del Brasile ha pubblicato un rapporto che mostra che i brasiliani hanno acquistato criptovaluta per più di 4 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno. Il rapporto, che mostra le criptovalute come parte del saldo commerciale delle merci, mostra che queste importazioni sono rimaste costantemente al di sopra dei 350 milioni di dollari da gennaio, raggiungendo il picco a maggio scorso, quando gli acquisti hanno raggiunto il valore di 756 milioni di dollari.

Da allora, il numero di acquisti è diminuito, raggiungendo quasi 500 milioni di dollari lo scorso agosto. I numeri di settembre non sono ancora disponibili, quindi è impossibile determinare se la tendenza decrescente è ancora in corso. I brasiliani comunque sono stati indubbiamente attratti dalle criptovalute e, secondo Bruno Serra, direttore della politica monetaria della Banca centrale del Brasile, è improbabile che questo interesse svanisca in futuro.

Serra ha anzi dichiarato che gli investimenti in criptovaluta dei brasiliani all’estero potrebbero addirittura potenzialmente triplicare l’importo investito in azioni americane. La Banca Centrale del Brasile registra le criptovalute come beni e i suoi afflussi e deflussi dal paese devono essere registrati nelle statistiche. La banca stima questi numeri prendendo i contratti di cambio come base. Questi costituiscono strumenti giuridici che registrano le trattative tra acquirenti e venditori, come stabilito dalla banca.