In Nigeria la CDBC va forte, sono già 600mila i download dell’app

I media nigeriani hanno riferito sabato che il governatore della CBN ha rivelato che le transazioni digitali totali del paese sono aumentate di oltre il 153% tra il 2018 e il 2020. Ciò ha rappresentato un rapido aumento dei download poiché la valuta digitale è stata lanciata solo il 25 ottobre dal presidente Muhammadu Buhari. Solo due settimane fa, il Paese ha dichiarato che il numero di download ha raggiunto 488.000 volte.

L’eNaira dovrebbe essere implementato in tre fasi. Nella prima fase, la banca centrale è responsabile del lancio di eNaira che include l’emissione, la distribuzione, il rimborso e la distruzione della valuta. “Dato che l’eNaira è un viaggio, la presentazione segna il primo passo in quel viaggio, che continuerà con una serie di ulteriori modifiche, capacità e miglioramenti alle piattaforme”, ha dichiarato Osita Nwanisobi, direttore delle comunicazioni aziendali di CBN, in una dichiarazione di ottobre.

Ad agosto, il CBN ha collaborato con la startup fintech Bitt Inc. con sede alle Barbados come partner tecnico per il progetto CBDC. Anche altri Paesi africani stanno sperimentando le loro CBDC. Il Ghana, ad esempio, in ottobre stava cercando una soluzione per consentire alla sua CBDC e-Cedi al dettaglio di commerciare offline.

A giugno, la Tunisia, paese dell’Africa occidentale, ha collaborato con la Francia per lanciare il quinto progetto pilota CBDC all’ingrosso per le transazioni interbancarie senza il sistema SWIFT tra i due Paesi. A febbraio, il Sudafrica ha avviato la seconda fase pilota della CBDC Khokha all’ingrosso per le transazioni interbancarie.

Nel frattempo in Asia, lo sviluppo dell’e-CNY cinese sta prendendo piede poiché molti si aspettano che la valuta digitale venga formalmente lanciata in tempo per le Olimpiadi invernali di Pechino del prossimo febbraio.