In Russia le transazioni crittografiche annuali hanno raggiunto i 5 miliardi di dollari

Fedele alla sua posizione intransigente sul denaro digitale decentralizzato, la Banca centrale di Russia ha recentemente dichiarato che le operazioni di criptovaluta “comportano rischi significativi per la stabilità finanziaria e gli investitori, nonché rischi climatici”. L’avvertimento è stato emesso con la sua panoramica della stabilità finanziaria per il secondo e il terzo trimestre del 2021.

L’autorità monetaria ha riconosciuto la rapida crescita della capitalizzazione del mercato delle valute digitali quest’anno. Secondo la sua analisi, l’aumento dell’interesse degli investitori per tecnologie come blockchain, contratti intelligenti, finanza decentralizzata e stablecoin ha svolto un ruolo chiave nell’aumento dei prezzi delle criptovalute. Il volume annuale delle transazioni crittografiche effettuate dai russi raggiunge i 5 miliardi di dollari, secondo la Banca di Russia

Citando vari studi analitici, il regolatore finanziario ha ammesso che i residenti della Federazione Russa sono tra i partecipanti più attivi nello spazio crittografico. I russi sono anche alcuni degli utenti più frequenti delle piattaforme di criptovaluta. La Russia è uno dei leader in termini di numero di visite su Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo.

Riferendosi alle stime delle grandi istituzioni finanziarie intervistate lo scorso luglio, la Banca di Russia osserva che il volume annuale delle transazioni in valuta digitale effettuate dai russi ammonta a circa 5 miliardi di dollari. Tuttavia, la Banca Centrale di Russia osserva anche che la natura anonima delle criptovalute contribuisce al loro utilizzo in attività criminali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La banca centrale, che rifiuta costantemente la legalizzazione della criptovaluta come moneta a corso legale nella Federazione Russa, ha indicato anche altri rischi correlati, tra cui la conversione dei risparmi fiat in cripto-asset. Il CBR considera le criptovalute inaffidabili come riserva di valore a causa della loro volatilità dei prezzi.

Il regolatore è anche preoccupato dalla natura ad alta intensità energetica del mining di bitcoin. Ricca di risorse energetiche, la Russia è una destinazione attraente per i minatori e alcune delle sue province, dove le tariffe elettriche sono piuttosto basse, hanno chiesto la regolamentazione del settore. Un numero crescente di funzionari a Mosca ora pensa che l’estrazione mineraria dovrebbe essere legalizzata come attività imprenditoriale e tassata come tale.