In Thailandia è ora possibile acquistareproprietà immobiliari in criptovalute

La società immobiliare Siam Estate con sede in Thailandia ha collaborato con il più grande scambio di criptovaluta del paese, Bitkub, per offrire ai cittadini la possibilità di usare le criptovalute per pagare l’acquisto di proprietà immobiliari. Commentando lo sviluppo, Richard Lusted, CEO di Siam Real Estate, ha affermato che la società è desiderosa di aggiungere nuove tecnologie che consentano ai suoi clienti di acquistare e vendere facilmente proprietà.

“Siamo molto entusiasti di poter offrire ai clienti di Siam Real Estate la possibilità di acquistare o affittare proprietà barattando il trading con criptovalute attraverso Bitkub”, ha aggiunto Lusted. Bitkub è stato selezionato per l’iniziativa perché lo scambio è diventato la piattaforma di trading di criptovaluta ideale per i trader thailandesi, grazie alle sue semplici funzionalità di trading e alla capacità di elaborare le transazioni dei clienti più velocemente.

Lo scambio si concentra anche sulla fornitura della massima protezione per i clienti implementando misure di sicurezza pertinenti per conservare i fondi e le informazioni personali degli utenti. “Il trading di immobili con criptovaluta aumenta l’accessibilità sia per i clienti che per le imprese perché la transazione richiede solo pochi minuti per essere completata e l’addebito è trascurabile”, ha dichiarato Atthakrit Chimplapibul, CEO di Bitkub.

Ricordiamo che all’inizio di questo mese, la più antica banca thailandese, Siam Commercial Bank, ha recentemente acquisito una partecipazione del 51% in Bitkub per 537,17 milioni di dollari, che dovrebbe essere finalizzata agli inizi del 2022. I clienti interessati che cercano di acquistare proprietà da Siam Real Estate possono farlo tramite il loro portafoglio Bitkub. Il requisito è che i clienti interessati finanzino i loro portafogli Bitkub con una qualsiasi delle risorse crittografiche supportate ed effettuino il pagamento per le proprietà scansionando il codice QR Siam fornito dallo staff della società immobiliare.