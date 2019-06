India alla conquista della Luna, a luglio lancerà un lander, un rover e un orbiter

L'India sta per compiere la sua più complessa missione sulla Luna: vuole spedire in una sola volta un orbiter, un lander e un rover con la missione Chandrayaan-2.

Mentre gli Stati Uniti si preparano a festeggiare il 50° anniversario dello storico sbarco sulla Luna dell’Apollo 11, l’India Space Research Organization (ISRO) lancerà un’ambiziosa missione sul nostro satellite naturale. Si chiama Chandrayaan-2, e dovrebbe decollare il 14 luglio alle 23:51 ora italiana, a bordo di un razzo Mark II M1 Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (il vettore indiano più potente). A differenza di Chandrayaan-1, la prima missione indiana lanciata nel 2008, questa nuova navicella spaziale non sarà sola. Chandrayaan-2 infatti include un orbiter, un lander e rover, che lavoreranno insieme per studiare la Luna sia dall’alto sia dalla superficie. Per la cronaca, Chandrayaan è un termine in sanscrito che significa “Artigianato della Luna”.

Il lander di Chandrayaan-2 si chiama Vikram in onore dello scienziato indiano Vikram Sarabhai, ritenuto il padre del Programma spaziale indiano, mentre il rover si chiama Pragyan, o “Saggezza” in sanscrito. Dopo il lancio, Chandrayaan-2 trascorrerà circa 16 giorni in orbita attorno alla Terra, aumentando lentamente la sua velocità prima di dirigersi verso la Luna. Dovrebbe raggiungere il satellite naturale in cinque giorni e quindi orbitarvi attorno per 27 giorni prima di sganciare il lander Vikram.

Crediti: Indian Space Research Organisation

Se tutto andrà come previsto, Vikram atterrerà vicino al polo sud della Luna il 6 settembre, in quella che dovrebbe essere un’avvincente sequenza di atterraggio di 15 minuti. Il presidente di ISRO, K Sivan, nel corso di una conferenza stampa ha riportato che “l’operazione di 15 minuti sarà la più avvincente fra quelle finora tentate”. Secondo i programmi Vikram, che è in veicolo a energia solare, dispiegherà il piccolo rover Pragyan circa quattro ore dopo l’atterraggio. Il lander e il rover sono progettati per durare circa un giorno lunare (14 giorni terrestri) sulla superficie della Luna, mentre l’orbiter proseguirà la missione per un anno.

Crediti: Indian Space Research Organisation

Gli strumenti scientifici di bordo per lo studio della Luna sono 13, fra cui otto payload di osservazione a distanza presenti sull’orbiter, tre sul lander e due sul rover. Uno dei payload del lander è un esperimento NASA chiamato Laser Retro-reflector Array for Lunar Landers, un dispositivo a specchio progettato per riflettere i segnali laser che possono essere utilizzati per localizzare la posizione del lander di Vikram e misurare la distanza tra la Terra e la Luna. La NASA ha fornito un esperimento simile al lander israeliano Beresheet, che si è schiantato durante un fallito tentativo di sbarco della Luna in aprile.