Influencer: come evitare i commenti degli haters

Come comportarsi con gli haters? Come riconoscere un hater?

Oggi ti spieghiamo come i commenti dei tuoi contenuti social possano influenzare quasi sempre negativamente la tua attività di influencer. Anche se ricevi centinaia di commenti positivi, ci sarà sempre un hater che ti scriverà qualcosa di offensivo, qualcosa che ora ti sembra impossibile, ma che avrà la capacità se non sei preparato, di rovinarti la giornata.

L’occhio sui commenti casca sempre, anche ai personaggi più influenti. Alcuni si rovinano letteralmente la vita, dando troppa importanza a parole scritte da sconosciuti.

Ti starai chiedendo come i commenti degli haters ti possano rovinare la giornata, vogliamo spiegartelo prima con un esempio semplice ma illuminante: la metafora della mela marcia: “Se tu hai un cesto di cento mele ottime e invitanti, basta una mela marcia e te le farà marcire tutte! Per evitare che marciscano non puoi aggiungere altre cinquecento mele buone, ma dovrai solamente togliere quella andata a male.”

Fuor di metafora, questo significa semplicemente che non devi leggere i commenti degli haters!

Se vuoi ambire a una serena carriera da influencer di successo, se ritieni di avere la stoffa per creare contenuti di alta qualità e non vuoi che le tue competenze siano corrotte e inquinate, non devi leggere i commenti sotto i tuoi social.

Ciò non significa che devi abbandonare a se stessa la community, che è pura linfa per il canale, ma devi semplicemente incaricare qualcun altro a commentare al tuo posto.

Hai bisogno di un team di moderatori pronti a bannare e cancellare tutti i commenti offensivi dal canale. Il team deve segnalarti unicamente i migliori commenti, dove risponderai in prima persona.

Ma non finisce qui: segui il video fino all’ultimo secondo per scoprire il consiglio che ti permetterà di essere un giorno uno degli influencer più affermati.