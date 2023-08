Disney ha annunciato che smetterà di rilasciare DVD e Blu-ray in alcune regioni del mondo a causa delle vendite in calo. Una mossa che potevamo aspettarci vista l’ascesa delle piattaforme streaming, ma che tutti gli amanti delle versioni fisiche dei film speravano non arrivasse mai.

Sky News riporta che l’Australia sarà il primo paese a perdere i supporti fisici, con l’ultima uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 prevista per il 1° agosto. Al momento Disney non ha annunciato altri mercati interessati al cambiamento, ma sembra che questo sia solo il primo passo verso un mutamento più ampio.

Sebbene le vendite dei supporti fisici siano in declino da anni, il colpo finale sembra essere stato dato dal successo di Disney Plus, il servizio di streaming di Disney che concorre con piattaforme come Netflix, Prime Video e Apple TV+.

Il fenomeno è simile a quello avvenuto negli anni ’90 con i VHS, scomparsi in seguito all’avvento dei DVD, che offrivano un’immagine più nitida e non richiedevano il riavvolgimento. Ora le circostanze sono diverse, soprattutto considerando che i Blu-ray 4K, i Blu-ray e i DVD offrono ancora notevoli vantaggi rispetto allo streaming.

Mentre tutti i servizi di streaming comprimono i media digitali per inviarli via internet al tuo televisore, i supporti fisici subiscono una compressione minore, garantendo quindi un’esperienza visiva e sonora migliore. A quanto pare, però, a Disney ciò non interessa.