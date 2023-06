Insta360 annuncia GO 3, l’ultimo modello della sua rivoluzionaria gamma di action cam. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la GO 3 è estremamente potente, portando l’acquisizione di video in movimento a un livello superiore, offrendo un’eccezionale versatilità ed ergonomia. La videocamera è davvero minuscola, più piccola di un pollice e pesa solamente 35 g. Il suo corpo magnetico unico consente di montarla ovunque, aprendo un mondo di possibilità per riprendere da angolazioni uniche e creative.

La Insta360 GO 3 racchiude tutta la tecnologia della serie GO, apportando notevoli miglioramenti per garantire un prodotto durevole e un’esperienza d’uso senza precedenti. Le ottimizzazioni software e l’aggiornamento della risoluzione a 2.7K offrono video nitidi e coinvolgenti. Con l’assenza di limiti di lunghezza delle clip e una batteria da 310 mAh più grande, si possono creare video fino a 45 minuti, con un aumento del 50% rispetto alla precedente edizione.

Grazie al microfono aggiuntivo, l’action cam offre un audio più chiaro e nitido rispetto alla GO 2. Questo aggiornamento include anche il Controllo vocale 2.0, che consente di utilizzare la GO 3 senza l’uso delle mani e in qualsiasi situazione. La GO 3 è dotata di una serie di accessori magnetici che sbloccano il potenziale creativo di questa videocamera:

Ciondolo magnetico : un magnete circolare che può essere indossato intorno al collo e si posiziona sotto i vestiti, per POV in prima persona;

: un magnete circolare che può essere indossato intorno al collo e si posiziona sotto i vestiti, per POV in prima persona; Easy Clip : un accessorio progettato per i cappelli, che si adatta perfettamente alla GO 3 per montarla sulla tua testa e sbloccare prospettive mai viste prima d’ora;

: un accessorio progettato per i cappelli, che si adatta perfettamente alla GO 3 per montarla sulla tua testa e sbloccare prospettive mai viste prima d’ora; Supporto Girevole: un supporto adesivo riutilizzabile con un design regolabile che ti garantisce riprese difficili in tutta semplicità. Completamente riprogettato, il supporto girevole è dotato di un punto di montaggio da 1/4″ per fissare un selfie stick o un treppiede.

Oltre alla Insta360 GO 3, il brand presenta l’Action Pod, che trasforma la GO 3 in un’action cam ancora più versatile e potente. Grazie al touchscreen orientabile, è possibile controllare la videocamera e visualizzare l’anteprima delle riprese da remoto, anche quando la GO 3 è posizionata in punti di difficile accesso. Quando l’energia scarseggia, la GO 3 può essere montata nell’Action Pod per continuare a registrare fino a 170 minuti.

Con un comodo touchscreen orientabile da 2,2″, l’Action Pod si connette alla GO 3 tramite Bluetooth per un controllo e un’anteprima da remoto. Ora le angolazioni difficili, come il collo di un gatto o la bicicletta di un bambino, possono essere gestite con facilità. La cosa migliore è che l’Action Pod e la videocamera sono compatibili con gli stessi supporti magnetici, garantendo una configurazione senza problemi e una maggiore versatilità. Se l’energia scarseggia, basta inserire la GO 3 nell’Action Pod utilizzando gli stessi accessori e continuare a registrare.

Aggiungendo a tutto ciò un design resistente all’acqua IPX4 per l’Action Pod e un’impermeabilità IPX8 fino a 5 metri per la GO 3, non ci saranno più limiti. La Insta360 GO 3 è disponibile su Nital, Insta360.com e presto presso i migliori rivenditori di fotografia e elettronica di consumo. La GO 3 viene venduta con il suo Action Pod e altri accessori utili, tra cui il Ciondolo Magnetico, l’Easy Clip, il Supporto Girevole e la Protezione per le lenti. Sono disponibili tre modelli: da 32GB, 64GB e 128GB, al prezzo rispettivamente di 429,99 €, 449,99 € e 479,99 €.