Lo saprete: il Prime Day 2023 è ormai dietro l’angolo, ma nell’attesa di quelle che saranno le giornate di sconti programmate per l’11 ed il 12 di luglio, su Amazon c’è comunque già spazio per qualche offerta interessante, specie qualora siate alla ricerca di prodotti che possano tornare utili tanto nel corso delle vostre vacanze, quanto nel resto dell’anno.

Un esempio in tal senso, è l’offerta che il portale ci sta proponendo sull’ottima action cam Insta360 ONE RS Twin Edition, un prodotto davvero eccezionale, forte di un design modulare e performante, e che è in grado di registrare tanto le classiche vacanze al mare, quanto le performance sportive più estreme! Un prodotto adatto, insomma, ad una moltitudine di contesti, vacanzieri e non, e che oggi è in sconto su Amazon del 20%, scendendo così dagli originali 569,99€ a soli 455,99€!

Si tratta, indubbiamente, di un ottimo affare, vista soprattutto la robustezza di questo prodotto e la sua impermeabilità, che le permettono di essere immersa fino ad una profondità di 5 metri di profondità, indipendentemente dall’obiettivo installato. E diciamo “installato” non a caso visto che, come detto in apertura, parliamo di una action cam dal copro modulare, al cui nucleo di base, che funge da impianto per la gestione del software e della registrazione, è possibile attaccare due distinti obiettivi di ripresa, uno standard, adatto ad esempio a foto o video con selfie stick, ed in grado di scattare foto nitide da 48MP e di registrare video in Widescreen 6K; ed uno “Boost 4K” per girare video grandangolari incredibilmente dettagliati e stabili, grazie ad un supporto nativo alla tecnologia HDR, ma soprattutto ad una stabilizzazione interna davvero impeccabile, incentivata dal software, che rende anche le immagini più movimentate fluide e senza traballamenti.

Anche l’audio delle riprese della Insta360 ONE RS Twin è eccezionale, poiché la action cam è dotata non solo di un microfono per la registrazione, ma anche di un microfono aggiuntivo per l’individuazione del rumore ambientale o del vento (fondamentale per gli sport, ad esempio), che permette una rimozione del rumore a dir poco eccelsa.

Pensata per i creativi, questa eccezionale action cam è inoltre progettata per offrire anche funzioni di editing automatizzato e modelli predefiniti, rendendo più semplice creare contenuti accattivanti per una pubblicazione istantanea. Inoltre, grazie alla sua batteria davvero durevole (1445 mAh), la Insta360 ONE RS Twin è persino in grado di registrare fino a 75 minuti di video in 4K a 60 fps o 88 minuti in 4K a 30 fps, rendendola la compagnia ideale non solo per le vostre “riprese estreme”, ma anche per documentare i vostri viaggi, le vostre escursioni o le vostre vacanze in città.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questa splendida action cam in tempo per le vacanze.

