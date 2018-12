Intel Falcon 8+, un drone per velocizzare l’ispezione dei ponti

Intel Falcon 8+ è un drone avanzato, sviluppato esplicitamente dall’azienda di Santa Clara con l’intento di facilitare e velocizzare l’ispezione dei ponti stradali, al contempo garantendo la raccolta di un insieme di dati più esteso e preciso. Attualmente il drone è in uso per il monitoraggio di due ponti negli Stati Uniti, il Daniel Carter Beard Bridge che collega l’Ohio col Kentucky e lo Stone Arch Bridge in Minnesota, con ottimi risultati.

“Coi ponti in tutto il mondo che presentano spesso problemi strutturali non rilevati a causa di controlli inefficienti e processi di monitoraggio e dati non affidabili per la messa in sicurezza, è fondamentale riuscire a risolvere questo problema concreto per la sicurezza dei trasporti con applicazioni basate sull’utilizzo di droni, in grado di impattare positivamente dal punto di vista commerciale”, ha dichiarato Anil Nanduri, vice presidente Intel e general manager della divisione droni.

“Le soluzioni integrate Intel non solo migliorano velocità e accuratezza attraverso l’automazione dei flussi di lavoro, ma riducono anche i rischi per il personale, fornendo a ingegneri e uffici trasporti dati più affidabili per le future valutazioni di sicurezza e la pianificazione degli interventi”.

Ispezionare un ponte o un viadotto è infatti un’attività molto complessa, sia per la tipologia di dati da raccogliere, sia per la situazione in cui è necessario operare e per i rischi connessi all’analisi di strutture di questo tipo. L’uso di droni Intel Falcon 8+ consente invece di raccogliere una maggior quantità di dati molto più precisi in una frazione del tempo normalmente necessario alle squadre di operatori, eliminando anche la necessità di mettere a repentaglio le loro vite, e senza bisogno di chiudere al traffico le infrastrutture per lunghi periodi di tempo.

Nel caso del ponte in Kentuky ad esempio, il Falcon 8+ ha catturato circa 2500 immagini aeree ad alta risoluzione, generando 22 GB di dati che, inviati alla piattaforma Intel Insight, hanno consentito di creare un modello tridimensionale del ponte, chiamato “gemello digitale” della struttura per l’elevata precisione e la somiglianza, in grado di aiutare efficacemente nell’identificazione, analisi e visualizzazione dei problemi strutturali, consentendo anche di monitorare il futuro deterioramento nel corso del tempo.