iorestoacasa by ePrice: oltre 1000 idee per occupare il proprio tempo libero

Con la difficile situazione in cui versa il nostro paese a causa del COVID-19, molti di noi sono rinchiusi in casa già da una settimana, con la prospettiva di ancora diversi giorni di quarantena forzata. In questa difficile situazione sono molti gli store online che si stanno proponendo con una serie di offerte straordinarie, atte ad incentivare non solo smart working e home schooling, ma anche una serie di attività per impiegare il tempo libero. Tra questi vi proponiamo, oggi, lo store di ePrice che ha appena dato il via ad una serie di promozioni atte proprio a supportare quanti di voi sono vincolati tra le mura domestiche a causa dell’emergenza.

Dunque, grazie all’iniziativa “Io resto a casa”, PRICE vuole essere vicina a tutto il nostro paese, garantendo il servizio di spedizione e consegna a domicilio in tutta la penisola, con i servizi di ritiro dei Locker e Pick&Pay ancora attivi e funzionanti. Inoltre, lo store mette a disposizione oltre 1000 prodotti tra cui non mancano prodotti per l’igiene e la salute, ma anche console, giochi e videogiochi per impegnare al meglio il proprio tempo libero, con proposte che spaziano dallo sport al giardinaggio, fino ai PC ed ai notebook utili per poter studiare o lavorare serenamente da casa. Offerte innumerevoli, che abbiamo scremato per voi in una lista di comoda e semplice consultazione con l’invito a dare un’occhiata all’intera proposta di offerte ePrice.

