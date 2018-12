IoTIM, la piattaforma IoT arriva anche sulla TV di casa grazie a TIM Box

La piattaforma IoTIM per la smart home si arricchisce di nuovi prodotti e servizi intelligenti e diventa fruibile, oltre che da smartphone e Web, anche dalla TV di casa attraverso il decoder TIM Box. Per chi non la conoscesse ancora, IoTIM è la soluzione di TIM sviluppata per semplificare l’utilizzo degli oggetti connessi presenti nelle abitazioni. Il decoder TV diventa quindi anche una console in grado di governare tutte le applicazioni smart home dell’abitazione e un hub per aggiungere nuovi dispositivi.

Con lo sbarco sulla TV inoltre arriva anche il supporto a nuovi prodotti, come ad esempio il sistema d’illuminazione connessa Philips Hue per controllare con facilità i punti luce della casa, creando la giusta atmosfera per ogni momento e sincronizzando intensità e colore anche secondo un prescelto ritmo musicale o di scene di film.

“TIM arricchisce il mondo della smart home. Ai dispositivi che già fanno parte della famiglia IoTIM, tra cui Nest e Netatmo, si aggiungono Philips, Fibaro, Everspring e Foscam“, ha spiegato Stefano Azzi, Chief Consumer Officer di TIM. “L’app IoTIM in maniera semplice e intuitiva consente la completa gestione dei dispositivi IoT in un’unica interfaccia, in totale sicurezza, nel pieno rispetto della privacy. Inoltre TIM Box, porta di accesso a tutti i contenuti televisivi e di intrattenimento digitale di qualità, diventa un ulteriore strumento per la gestione dei dispositivi nelle abitazioni”.

“L’obiettivo è rendere sempre più smart la vita dei nostri clienti e gestire la complessità al loro posto. Il prossimo passo sarà entrare nella nuova frontiera dell’innovazione: i servizi evoluti collegati al mondo della casa e della persona. L’IoT rappresenta un asset strategico su cui stiamo già investendo e grazie alla tecnologia sviluppata da TIM e dai principali player del mercato, siamo in grado di rendere concreto e semplice il prossimo futuro dei nostri clienti”.