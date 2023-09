Niente più iPhone in Cina, né smartphone di altri marchi stranieri: è quello che ha deciso il governo centrale di Pechino per i funzionari statali, che potranno quindi usare solo prodotti di brand cinesi. A riportarlo è il Wall Street Journal, che cita fonti interne informate dei fatti.

Stando alle fonti, il governo cinese aveva già imposto anni fa ad alcune figure di alto livello di non usare iPhone e, anche se non è ancora chiaro quanti siano gli uffici governativi e i dipendenti coinvolti nella nuova decisione, è lecito pensare che la decisione verrà applicata alla maggioranza dei funzionari ritenuti a rischio. Il timore della Cina è molto probabilmente lo spionaggio da parte degli Stati Uniti.

La scelta del governo centrale di Pechino arriva in un momento delicato per il rapporto Cina-Stati Uniti, impegnati in una “guerra tecnologica” che prosegue a suon di sanzioni da parte degli americani. È possibile che la scelta della Cina sia proprio una risposta alle continue sanzioni e ai ban imposti dagli Stati Uniti, che hanno come unico obiettivo quello di rallentare il più possibile lo sviluppo tecnologico del Paese, specialmente ora che siamo nel pieno della corsa all’intelligenza artificiale. La mossa, anche se decisamente più drastica, non sembra troppo diversa da quella fatta qualche tempo fa proprio dagli USA, quando il governo di New York ha vietato TikTok sui device dei propri funzionari.

Al di là delle implicazioni politiche, la decisione sarebbe anche un duro colpo economico per Apple: il mercato cinese è uno dei più grandi dell’azienda e, nel 2022, ha rappresentato circa il 20% del suo fatturato complessivo.

Immagine di copertina: adrianhancuadrianhancu