IRIDEOS sfrutterà la fibra di Open Fiber, salto di qualità per il settore TLC italiano

IRIDEOS, uno dei poli TLC italiani di riferimento, ha siglato un accordo con Open Fiber per sfruttare le sue reti in fibra (FTTH) in ogni sede nazionale.

IRIDEOS, uno dei poli TLC di riferimento in Italia, sfrutterà le reti in fibra (FTTH) di Open Fiber per disporre di connettività ultra-broadband in tutte le sue sedi nazionali. L’azienda, partecipata al 78,3% dal più grande fondo infrastrutturale italiano F2i e al 19,6% dal fondo europeo Marguerite, oggi aggrega Infracom, MC-link, BigTLC, KPNWest, Enter e CloudItalia. Vanta 15 data center a Milano Caldera, Milano, Trento, Verona, Roma e Arezzo, tre piattaforme cloud e gestisce Avalon Campus, il più grande hub privato dove è fornita l’interconnessione a oltre 155 operatori nazionali e internazionali.

Con l’accordo siglato con Open Fiber l’infrastruttura si arricchisce di reti sia in modalità Punto-Punto, con collegamento dedicato alla singola sede aziendale, sia in modalità GPON, con collegamento condiviso.

“All’interno di progetti complessi di trasformazione digitale, che sempre più spesso coniugano cloud, datacenter e connettività, è fondamentale disporre di collegamenti in fibra ottica ad altissime prestazioni. Le infrastrutture di Open Fiber ci permettono di espandere ulteriormente la nostra capacità di fornire alle aziende la soluzione migliore, ovunque si trovino”, ha commentato Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di IRIDEOS.

Grande soddisfazione anche per l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa che ha sottolineato come si confermi “il primato tecnologico dell’infrastruttura di rete che Open Fiber sta realizzando in tutto il Paese”.

“Siamo felici della partnership con IRIDEOS che ha una focalizzazione sul mercato business sul quale riteniamo di poter fare la differenza grazie all’elevato grado di affidabilità, innovazione e capillarità della nostra rete”.