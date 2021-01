iRobot Roomba i3+, il robot aspirapolvere che si svuota da solo arriva in Italia

iRobot ha annunciato la disponibilità del suo nuovo robot aspirapolvere Roomba i3+ per il mercato italiano. Compatibile con la base per lo svuotamento automatico, i comandi vocali e con un nuovo look, punta a portare le funzionalità dei robot per la pulizia più avanzati fascia di prezzo più accessibile.

L’elegante robot aspirapolvere iRobot Roomba i3+ è finalmente disponibile in Italia. Grazie al suo sistema di navigazione intelligente è in grado di aspirare ogni angolo della vostra casa ed è in grado di svuotare il cassetto raccogli polvere completamente in autonomia nella propria Clean Base Automatic Dirt Disposal. Sono molte le funzioni smart sfruttabili tramite l’app ufficiale e i servizi di terze parti grazie all’inserimento del robot nella piattaforma iRobot Genius Home Intelligence.

“Le esperienze di pulizia innovative sono state e saranno sempre fondamentali per la nostra gamma di prodotti“, ha dichiarato Keith Hartsfield, vice presidente esecutivo e responsabile di prodotto di iRobot. “Abbiamo una comprovata esperienza nella progettazione di dispositivi che facilitano la vita dei consumatori. Roomba i3+ amplia il nostro portfolio, per garantire non solo elevate prestazioni e qualità di pulizia, ma anche una maggiore personalizzazione e controllo da parte di iRobot Genius. La nostra piattaforma, infatti, consente a Roomba i3+ di evolversi e di diventare più intelligente nel tempo, offrendo ai clienti nuovi modi per pulire le loro case“.

Esattamente come i modelli più costosi Roomba i7+ e Roomba s9+, il nuovo Roomba i3+ viene fornito con la base di ricarica Clean Base Automatic Dirt Disposal. Grazie alla funzionalità di svuotamento automatico, gli utenti non dovranno mai preoccuparsi di svuotare il robot prima di ogni ciclo di pulizia oppure temere che l’aspirazione della casa non venga completata perché Roomba i3+ ha riempito il cassetto raccogli polvere.

Se la batteria dovesse esaurirsi durante l’attività, il robot è in grado di riposizionarsi automaticamente sulla sua base di ricarica per poi riprendere la pulizia una volta ricaricato.

“Roomba i3+ pulisce in modo mirato e logico, secondo un percorso lineare ed ordinato, che gli permette di navigare in più stanze all’interno della casa, su qualsiasi genere di pavimento ed anche su moquette o tappeti” ha dichiarato iRobot nel comunicato di lancio.

Non solo Roomba i3+ è in grado di aiutarvi a tenere la casa più pulita, grazie al nuovo design in stile tessuto nella parte superiore catturerà meno impronte digitali e renderà lo sporco che si potrebbe depositare sopra di lui decisamente meno visibile.

Controllabile tramite l’applicazione iRobot Home, al cui interno sono implementate le funzionalità iRobot Genius Home Intelligence e IFTTT Connect, permette agli utenti di godere di un’esperienza completamente personalizzata. L’Intelligenza Artificiale e la capacità di apprendimento permettono al robot aspirapolvere di imparare a riconoscere sempre meglio la casa nella quale si trova, per migliorare di volta in volta il proprio lavoro.

“Un’altra funzione interessante è l’automazione basata su eventi. Che si vada al lavoro o che si decida di uscire per fare una passeggiata, Roomba i3+ può iniziare a pulire ricevendo indicazioni da altri dispositivi per la smart home, come ad esempio una serratura connessa o un termostato Wi-Fi. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa e Google, è possibile controllare il robot attraverso i comandi vocali“.

La tecnologia Imprint Link Technology, infine, permette al Roomba i3+ di comunicare e coordinare il proprio lavoro con il robot lavapavimenti iRobot Braava jet m6.

iRobot Roomba i3+ sarà acquistabile a partire dalla metà di gennaio tramite negozio online del produttore al prezzo di 699 euro. Sarà disponibile anche la versione senza Clean Base al prezzo di 499 euro.