State cercando un elettrodomestico che semplifichi drasticamente la pulizia quotidiana, in particolare modo se avete bambini e animali domestici? In tal caso, vi consigliamo di non farvi scappare l’aspirapolvere iRobot Roomba I7+ in sconto del 30% su Amazon per il Prime Day 2023.

Al momento, infatti, avrete la possibilità di acquistarlo ad appena 499,90€ invece di 814,50€. Un’occasione da non farvi scappare tenendo presente che potrete portare a casa un top di gamma a un prezzo davvero irripetibile!

Il robot aspirapolvere in questione vi permette di aspirare residui di sporco e polvere in maniera facile ed efficace, in qualsiasi momento e in qualsiasi stanza desiderate. Il modello, infatti, mappa la vostra casa captando anche i più piccoli dettagli, in modo tale da non tralasciare nemmeno un angolo e arrivare con precisione nelle zone che preferite.

Non meno importante, si svuota anche automaticamente grazie al sistema di autosvuotamento Clean Base, con sacchetti antiallergeni. Dunque, non dovrete preoccuparvi di svuotare il modello per diversi mesi! In più, grazie al sistema anti-allergeni, il 99% degli allergeni di pollini e muffe viene intrappolato dal robot, in modo che non possano fuoriuscire nell’aria.

Il Roomba I7+ è dotato di spazzole anti-impiglio, ideali per raccogliere i peli dei vostri animali domestici e i capelli senza danneggiare il dispositivo. Inoltre, potrà passare facilmente su qualsiasi tipologia di superficie in casa vostra: parquet, mattonelle, tappeti e molto altro ancora!

Da menzionare le funzioni smart garantite dalla presenza dell’assistente vocale e dall’app iRobot Home. Sfruttando dei semplici comandi vocali, potrete far partire l’elettrodomestico senza muovere un dito. Invece, tramite l’applicazione, avrete modo di impostare la tipologia di aspirazione che preferite, anche mentre siete fuori casa!

