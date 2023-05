Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere top di gamma, saprete già di dover spendere cifre importanti, ma l’offerta che vi segnaliamo oggi vi permetterà di risparmiare ben 500 euro sul Roomba S9+, un prodotto che fa delle innovazioni tecnologiche e della potenza di aspirazione il suo punto di forza.

L’offerta proviene direttamente da Amazon, che porta il prezzo iniziale di 1.499,00€ a soli 999,00€. Oltre allo sconto, tra i più elevati di sempre su questo modello, cosa rende questo robot aspirapolvere così speciale e desiderabile? Il tutto gira attorno all’intelligenza artificiale, che su questo modello è davvero avanzata, consentendo all’elettrodomestico di mappare e navigare in modo efficiente all’interno della casa.

Ciò viene garantito dal sistema di navigazione vSLAM, così intelligente da riconoscere ed evitare gli ostacoli, cosicché il robot possa muoversi in modo sicuro e autonomo nell’ambiente domestico. Ciò che rende poi Roomba s9+ uno dei migliori robot aspirapolvere è il sistema di pulizia a tre fasi, che risulta efficiente non solo con la classica polvere provocata dall’uso quotidiano, ma anche con lo sporco più ostinato, come peli di animali e briciole di cibo.

La potenza di aspirazione non è da meno, visto che è perfettamente in grado di aspirare qualsiasi tipo di sporcizia, proprio come farebbe un’ottima scopa elettrica senza fili. L’intelligenza di Roomba s9+ passa attraverso anche il supporto Wi-Fi, che apre le porte alla compatibilità con gli assistenti vocali, per un controllo da remoto all’insegna della tecnologia moderna. Insomma, se siete soliti acquistare dispositivi top di gamma e vi mancava un robot aspirapolvere, approfittare di questa offerta dovrebbe essere una scelta ovvia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

