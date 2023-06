Se state cercando un robot aspirapolvere di fascia alta che vi aiuti nelle faccende domestiche, segnaliamo l’offerta di Amazon che vi permetterà di risparmiare ben 500€ sul Roomba S9+, un prodotto che si distingue per le sue innovative caratteristiche tecnologiche e la sua potenza di aspirazione.

Questa imperdibile promozione di Amazon riduce il prezzo originale da 1.499,00€ a soli 999,00€. Oltre a uno sconto così significativo, cosa rende così speciale e desiderabile questo robot aspirapolvere? Tutto ruota attorno all’intelligenza artificiale che, su questo modello, raggiunge livelli avanzati, consentendo al dispositivo di mappare e navigare in modo efficiente all’interno delle vostre case.

Grazie al sistema di navigazione vSLAM, estremamente intelligente nel riconoscere e superare gli ostacoli, il robot può muoversi in modo sicuro e autonomo nell’ambiente domestico. Inoltre, Roomba S9+ si distingue come uno dei migliori robot aspirapolvere grazie al suo sistema di pulizia a tre fasi, estremamente efficiente non solo nel rimuovere la polvere che si deposita durante il giorno, ma anche lo sporco più ostinato, come peli di animali e briciole di cibo.

La tecnologia PerfectEdge è infatti supportata da sensori avanzati per l’ottimizzazione della pulizia, raggiungendo angoli e bordi come mai prima d’ora. Grazie al suo sistema di pulizia solleva, cattura ed elimina lo sporco in molto efficace. Inoltre, le grandi doppie spazzole in gomma garantiscono una rimozione del doppio dello sporco rispetto ad altri modelli.

Sporcizia e polvere vengono poi trasferiti automaticamente in un sacchetto AllergenLock, così non dovrete preoccuparvi di svuotarlo per mesi interi! Inoltre, Roomba S9+ offre il supporto Wi-Fi, che vi consente di controllarlo da remoto tramite assistenti vocali, abbracciando appieno la tecnologia più moderna.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

