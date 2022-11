Da tempo state pensando di acquistare un aspirapolvere robot di ottima qualità a un prezzo scontato, ideale per semplificare le pulizie quotidiane del tutto. Se state cercando il prodotto migliore sul mercato, senza eguali per qualità e durata, non potrete farvi scappare il modello top di gamma iRobot. Al momento, e solo per pochissimo, è scontato a un prezzo più che conveniente o, meglio, da Black Friday! Potrete acquistare il Roomba S9+, disponibile su Amazon, al costo di 999,00€ invece di 1.499,00€.

A questo prezzo, scontato addirittura di 500€, avrete la possibilità di portare a casa un vero e proprio investimento per la vostra casa: il robot in questione, infatti, manterrà la vostra casa pulita al 100% senza bisogno che interveniate mai, se non in rarissimi casi. Dato che stiamo parlando di un articolo davvero molto valido, vi consigliamo di portare a termini il vostro acquisto il prima possibile, fintanto che ci sono ancora unità disponibili.

L’iRobot Roomba S9+ sfrutta la fantastica tecnologia vSLAM di iRobot, ed è in grado di raccogliere oltre 230.400 dati al secondo, effettuando una scansione precisa delle vostre stanze, in modo tale da poter creare una mappa precisa degli spazi da ripulire, ed evitando alla perfezione ostacoli e cadute. In più, è dotato di un’ottima IA, che gli permette non solo di collocarsi in modo preciso nello spazio, ma anche di analizzare le superfici da ripulire, così da concentrarsi sulla cattura dello sporco su ciascuna superficie.

Non meno importante, oltre a poterlo utilizzare facilmente tramite app, potrete gestirlo e dargli comandi vocali direttamente tramite Alexa e Google Assistant! Il modello Roomba s9+ è un aspirapolvere robot eccezionale, pensato in tutto e per tutto per scaricarvi dal peso delle pulizie dei pavimenti di casa, essendo perfino in grado di pulire e svuotarsi da solo fino ad un massimo di 30 giorni, prima di richiedere a voi lo svuoto del sacco di raccolta nella colonnina.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

