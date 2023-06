Siete alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere che vi permetta di risparmiare tempo e fatica sulle pulizie domestiche? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche promozioni lanciate da Roomba, che vi consentiranno di risparmiare fino a 500,00€ sugli iRobot, tra i migliori modelli sul mercato!

Svariati modelli delle serie j7 e s9 sono, infatti, disponibili a prezzi molto scontati, con anche la possibilità di pagare in 3 o 4 rate senza interessi con Oney, una linea di credito che offre un servizio simile a quello di PayPal e Klarna. Il nostro consiglio è quello di approfittare il prima possibile di queste offerte, dato che le scorte potrebbero terminare in men che non si dica.

Tra i modelli più interessanti in sconto vi è senza dubbio il Roomba s9+, disponibile a soli 999,00€ invece di 1.499,00€. Si tratta del robot aspirapolvere più potente della linea, dotato di connessione Wi-Fi e capace di catturare polvere e particelle anche dagli angoli più difficili della casa. La tecnologia PerfectEdge con sensori avanzati, una spazzola progettata appositamente per gli angoli e le doppie spazzole in gomma multisuperficie vi garantiranno, infatti, l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco da ogni superficie, compresi tappeti e moquette.

Inoltre, il Roomba S9+ è sfrutta la tecnologia vSLAM di iRobot, che gli permette di raccogliere oltre 230.400 dati al secondo, creando una mappa precisa dei vostri spazi e navigando senza problemi tra ostacoli e cadute. L’intelligenza artificiale gli consente poi di individuare e concentrarsi sullo sporco su ogni superficie, garantendo risultati di pulizia eccezionali.

Grazie alla connessione Wi-Fi non solo potrete controllare l’iRobot Roomba S9+ tramite un’applicazione intuitiva, ma avrete anche la comodità di gestirlo con i comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant. Infine, il robot può svuotarsi da solo fino a 30 giorni, senza richiedervi alcuna attenzione per merito del sacco di raccolta e della colonnina apposita.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi robot aspirapolvere Roomba in sconto, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Vi consigliamo ancora una volta di approfittarne il prima possibile, dato che sia le offerte che le scorte disponibili potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

