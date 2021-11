Israele vara una legge contro il riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Israele ha approvato una nuova serie di regolamenti per combattere le attività illegali, tra cui il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Secondo il rapporto dell’agenzia di stampa locale Globes, il governo ha recentemente approvato una nuova legge antiriciclaggio che impone ai fornitori di servizi di valuta virtuale (VASP) e alle società fintech locali di richiedere la licenza operativa.

Diverse agenzie hanno già richiesto la licenza e l’Israel Securities Authority, la Capital Markets, Insurance and Savings Authority, l’autorità di regolamentazione finanziaria indipendente del Paese, sta rivedendo questi VASP. Il direttore dell’Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA), Shlomit Wegman, ha affermato che i nuovi regolamenti AML mirano ad aiutare Israele a frenare l’uso criminale di beni virtuali.

Il governo di Israele sta lavorando duramente per regolamentare la cripto nel Paese per combattere le attività illecite come all’inizio di quest’anno a giugno, il Ministero delle Finanze ha anche escogitato una legge che richiede ai residenti di richiedere dichiarazioni fiscali per qualsiasi acquisto relativo alla crittografia superiore a 61.000 dollari.

Inoltre, la banca centrale israeliana sta anche provando la sua tecnologia blockchain su cui basare la propria valuta digitale. Come riportato da TheCoinRise, il prestatore di criptovaluta Celsius Network ha acquisito la famosa società di sicurezza informatica del paese GK8. La Banca d’Israele ha anche emesso una valuta digitale della banca centrale (CBDC) nel giugno 2021 attraverso un test pilota.