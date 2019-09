JBL a IFA con nuovi speaker e nuove soundbar

JBL ha presentato oggi le sue ultime novità durante IFA 2019. Tra i prodotti di punta annunciati ci sono i nuovi speaker portatili JBL Link Portable e Link Music, l'altoparlante JBL Pulse 4 e le tre nuove soundbar JBL BAR 2.0 All-In-One, JBL BAR 2.1 Deep Bass e JBL BAR 5.1 Surround.

JBL ha presentato all’IFA di Berlino i suoi nuovi prodotti dedicati all’audio, in particolare i nuovi speaker portatili JBL Link Portable e Link Music, l’altoparlante JBL Pulse 4 e le tre nuove soundbar JBL BAR 2.0 All-In-One, JBL BAR 2.1 Deep Bass e JBL BAR 5.1 Surround. JBL Link Portable offre un’autonomia pari a 8 ore ed un design integralmente waterproof IPX7 che lo rende perfetto per l’uso in casa e fuori. JBL Link Music invece vanta un audio multidirezionale, grazie a un trasduttore a gamma intera con emissione a 360°, che lo rendono perfetto per chi vuole ascoltare canzoni in streaming, conoscere quali sono le ultime sul meteo o le notizie più recenti.

Tra le altre caratteristiche degne di nota e comuni a entrambi i prodotti, l’Assistente Google integrato per riprodurre e controllare la musica tramite i comandi vocali, supporto a Chromecast e AirPlay 2, possibilità di effettuare streaming audio in HD (24 bit/96K) e connettività Wi-Fi, con supporto alla doppia banda 2,4 e 5 GHz e Bluetooth. JBL Link Music e Link Portable saranno disponibili da settembre a un costo pari rispettivamente a 99 e 149 euro.

JBL Pulse 4 invece è una soluzione compatta, con luci LED ad alta risoluzione per riprodurre giochi di luci durante l’ascolto, senza però rinunciare al classico Signature Sound di JBL. L’app JBL Connect consente di selezionare colori ed effetti da abbinare a qualsiasi atmosfera. È possibile connettere fino a due smartphone o tablet alla volta, per ascoltare musica senza interruzioni; mentre la durata della batteria fino a 12 ore e la classificazione di impermeabilità IPX7 permette a Pulse 4 di essere usato in qualsiasi situazione, con la pioggia o sotto il sole. Inoltre nell’app JBL Connect è possibile scegliere la funzione PartyBoost per collegare in modalità wireless più di 100 altoparlanti. Il prezzo sarà di 249 euro, sempre a partire da questo mese.

Per i grandi appassionati di cinema, la JBL Bar 5.1 Surround offre un’esperienza di suono surround a tutto tondo con una singola soundbar con subwoofer wireless da 10″. Grazie alla tecnologia MultiBeam proprietaria di JBL, per ottenere un avvolgente suono surround ora non sono più necessari altoparlanti posteriori né cavi aggiuntivi. La configurazione con cinque driver a gamma intera e due tweeter ad emissione laterale, infatti, offre un’esperienza d’ascolto coinvolgente. La JBL Bar 5.1 Surround si inserisce perfettamente in ogni sistema di home music wireless e include anche opzioni come Wi-Fi, Airplay 2 e Chromecast integrato.

I bassi sono tutto, e grazie alla JBL Bar 2.1 Deep Bass il soggiorno si trasforma in una sala cinema privata o in uno stadio completamente personale. Grazie al Dolby Digital integrato sarà possibile sperimentare bassi perfetti. Con 300 W di potenza e un design sottile, la Bar 2.1 Deep Bass inoltre permette di riprodurre musica da tablet o dispositivi mobile dotati di Bluetooth.

La compatta seppur potente JBL Bar 2.0 è una soundbar all-in-one con integrata una porta d’accordo per i bassi e con un set-up incredibilmente semplice. Ideale per chi vuole migliorare l’audio di una TV in camera da letto e in un piccolo soggiorno, la Bar 2.0 dispone anche di Bluetooth incorporato per le riproduzioni in streaming.

L’intera gamma è progettata per adattarsi perfettamente alla vita di chiunque (soprattutto davanti alla TV) con materiali di alta qualità e, ovviamente un sound best in class a marchio JBL. JBL BAR 2.0 All-In-One avrà un costo di 179,99 euro, JBL BAR 2.1 Deep Bass di 349,99 euro e JBL BAR 5.1 Surround di 599,99 euro.