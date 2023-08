Vi abbiamo già proposto quella che è la nostra selezione relativa agli speaker che dovreste prendere in considerazione per le vostre vacanze, proponendovi 7 dispositivi davvero eccezionali, selezionati per voi pensando proprio a quelle che sono le esigenze estive, tra sole, mare, viaggi ed escursioni.

Ebbene, proprio in tal senso, vi segnaliamo ora un prodottino che non è rientrato a far parte della nostra lista, ma che val comunque la pena tenere in considerazione, specie perché in queste ore è disponibile su Amazon con uno sconto del 31%, che ne abbassa considerevolmente il prezzo, rendendolo acquistabile ad appena 44,99€!

Stiamo parlando dell’ottimo speaker portatile JBL CLIP 4, ultima versione di uno dei più apprezzati prodotti portatili a marchio JBL, il cui prezzo originale di 64,99€ è oggi piacevolmente ribassato, rendendolo un’acquisto da tenere in considerazione per le proprie vacanze estive.

Perché ve lo consigliamo? Perché si tratta di un prodotto perfetto per l’estate, essendo stato progettato per essere portato in giro, grazie anzitutto al suo peso di appena 239 grammi, che in combinazione con il suo resistente moschettone, lo rende idealmente agganciabile a qualsiasi zaino o borsa, così che possiate ascoltare la vostra musica preferita in spiaggia o in escursione.

Dotata di un suono pulito e nitido, e di bassi potenti e profondi, questa cassa bluetooth è anche certificata IPX67, il che significa che non solo è impermeabile all’acqua, ma che resiste senza problemi anche a polvere e sabbia, il che la rende un’ottima compagna per l’ascolto della musica in spiaggia!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente all’acquisto, invitandovi a visitare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare l’acquisto giusto in tempo per la vostra partenza per le vacanze estive.

