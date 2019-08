JBL Flip 5, speaker Bluetooth impermeabile dal suono cristallino

Ora disponibile in un’ampia gamma di colori, Flip 5, l'ultima aggiunta alla linea di altoparlanti portatili JBL offre un'ottima esperienza di ascolto e un corpo impermeabile per farci compagnia in ogni situazione.

JBL Flip 5 è un nuovo speaker Bluetooth che offre un suono cristallino, all’interno di un robusto corpo impermeabile, che lo rende ideale per l’utilizzo in ogni situazione, anche all’aperto. Lo speaker infatti gode di certificazione IPX7 che le consente di resistere all’immersione sino ad 1 metro di profondità per 30 minuti. Disponibile in un’ampia varietà di colorazioni, da camo a rosso, JBL Flip 5 si rinnova anche all’interno. Il leggendario JBL Signature Sound è stato ulteriormente perfezionato, con un nuovissimo design acustico che offre alti nitidi e bassi profondi. Il package audio infatti è stato completamente rivisto, adottando ora una soluzione con un driver ellittico racetrack, in grado di riprodurre frequenze ancor più basse, ma mantenendo al contempo la capacità di alti cristallini. Con l’innovativa tecnologia PartyBoost, è possibile collegare insieme oltre 100 altoparlanti compatibili, mentre la batteria da 4800 mAh garantisce sino a 12 ore di utilizzo, assicurando un lungo divertimento. Il dispositivo, che ha un peso di soli 540 grammi, si ricarica poi tramite un connettore USB Type-C. Il JBL Flip 5 è ​​ora disponibile presso i principali rivenditori e sul sito JBLStore.it a 129 euro, nelle colorazioni Desert Sand (sabbia), Mustard Yellow (giallo), Dusty Pink (rosa), Grey Stone (grigio), River Teal (azzurro), Fiesta Red (rosso), Ocean Blue (blu), Midnight Black (nero), Steel White (bianco), Forest Green (verde) o Squad (alcuni colori saranno disponibili a partire da ottobre).