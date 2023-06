State pensando di acquistare uno speaker bluetooth, portatile, impermeabile e perfetto da portare in vacanza? Il JBL Flip 6 è disponibile a un prezzo davvero imperdibile, in sconto addirittura del 29% su Amazon. Per poco, infatti, avrete l’occasione di portare a casa il prodotto ad appena 106,89€ invece di 149,99€.

Con JBL Pro Sound e sistema di altoparlanti a 2 vie, lo speaker portatile JBL Flip 6 vi permette di riprodurre musica con un suono stereo super potente, nitido e dai bassi profondi. Per cui, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione, fintanto che siete in tempo!

Lo speaker in questione non solo è di ottima qualità ma è anche certificato IP67, resistente all’acqua e alla polvere, perfetto da portare anche al mare o in piscina senza paura che si rovini.

Inoltre, non solo vi garantisce un suono più forte e potente, con alte frequenze chiare e sempre iper definite. In più, avrete la possibilità di contare su ben 12 ore di autonomia della batteria ricaricabile agli ioni di litio assicura fino a 12 ore di

autonomia in riproduzione con una sola ricarica

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione

