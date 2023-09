Sempre più persone scelgono di acquistare una cassa Bluetooth portatile perché questi dispositivi sono leggeri, comodi e pratici, e permettono di portare sempre con sé la propria musica preferita. Collegandoli a uno smartphone o un tablet, potrete trasformare facilmente qualsiasi ambiente, sia interno che esterno, in una festa, e sono l’ideale anche per creare la giusta atmosfera in ogni occasione.

Fra le tante casse Bluetooth in commercio spicca la JBL Flip Essential 2, che unisce un’ottima qualità audio a uno stile inconfondibile e alla resistenza a polvere e acqua, grazie alla certificazione IPX7. Acquistandola oggi su Amazon risparmierete il 30%, per cui sarà vostra ad appena 76,89€.

JBL Flip Essential 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo prodotto è l’ideale per chiunque voglia portare la musica con sé mentre si sposta, grazie alla sua portabilità e all’autonomia della batteria, che garantisce 10 ore di riproduzione continua. Anche gli amanti delle gite fuori porta potranno godere di questo speaker, perché può essere immerso fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti, per cui è l’ideale in piscina, al mare, durante un picnic o una gita all’aperto. Lo consigliamo anche a tutti coloro che desiderano creare la giusta atmosfera sonora, ad esempio durante una sessione di un un gioco di ruolo, ma anche a chi ama allenarsi dandosi la carica con la musica.

Per quasi tutto il mese di agosto il prezzo si è mantenuto stabile intorno ai 72,00€, dopo aver subito un price drop dai precedenti 80,00€. Si tratta di un costo leggermente più basso di quello attuale, ma negli ultimi giorni di agosto ha iniziato a subire aumenti continui, fino ai 76,89€ di Amazon. Tenendo presente che il prezzo di partenza è di circa 200€, il prezzo di oggi è decisamente molto vantaggioso.

Perfetto per tutti coloro che cercano uno speaker potente, affidabile e che resista anche alle immersioni e agli acquazzoni improvvisi, il JBL Flip Essential 2 unisce tutte queste caratteristiche a un design unico e a una ottima qualità dei materiali. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

