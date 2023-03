Su TikTok, come saprete, spesso nascono e muoiono trend virali davvero strani e insensati. Tra questi, uno che ha avuto (ed ha ancora) un discreto successo, è quello di piazzare di aprire delle uova sulle membrane degli smart speaker, per registrare in video la reazione che tuorlo e albume hanno, quando sollecitati dai forti bassi di una canzone.

Come dicevamo, non proprio scienza, ma questo ha reso famoso, in modo quasi involontario, uno speaker portatile di grande pregio che, probabilmente, sarebbe stato al centro dell’attenzione anche da solo, ovvero il JBL Flip Essential 2, quasi sempre protagonista dello strano esperimento di cui sopra.

Ebbene, che siate arrivati qui a causa del trend di cui sopra, o se siete semplicemente alla ricerca di uno speaker Bluetooth di grande qualità e pregio, allora sappiate che su Amazon, proprio in queste ore, JBL Flip Essential 2 è proposto con uno sconto del 24%, grazie al quale potrete acquistarlo a soli 75,99€ contro i 99,99€ del prezzo originale!

Un affare davvero ottimo, specie perché parliamo di uno speaker portatile di qualità e pregio, resistente come pochi, e persino in grado di resistere all’acqua, grazie ad una certificazione IPX7 che vi permetterà di portarlo senza problemi in spiaggia o anche in piscina!

Flip Essential 2, in effetti, si propone come un vero e proprio “party speaker”, ovvero come un prodotto che, anche al netto della compattezza, suona così bene e con tanta potenza da poter animare anche una festa.

Resistente, dal design unico (e che ne amplifica le capacità sonore) JBL Flip Essential 2 è leggero, pensato per essere facilmente trasportabile ovunque e, dulcis in fundo, è anche in grado di suonare a piena potenza per un massimo di 10 ore consecutive prima di essere ricaricato.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero imperdibile e, per questo, vi suggeriamo di accaparravelo quanto prima, vistando subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

