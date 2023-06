State cercando uno speaker Bluetooth perfetto da portare con voi durante le gite estive, così da far partire una festa ovunque vi troviate? In tal caso il prodotto perfetto per voi è il JBL GO 3, oggi scontato su Amazon a soli 29,42€!

Potrete, infatti, risparmiare il 35% rispetto al prezzo listino di 44,99€. Si tratta di uno dei prezzi più bassi a cui sia mai stato venduto questo speaker, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Un’offerta del genere difficilmente si ripresenterà a breve, nemmeno durante l’imminente Prime Day di luglio.

JBL GO 3 è stato appositamente progettato per essere utilizzato ovunque, che sia in spiaggia, in montagna o a bordo piscina. Il suo stile inconfondibile, con la perfetta combinazione di plastica e tessuti di alta qualità, lo rende un oggetto dal design moderno, pensato non solo per offrire prestazioni acustiche eccezionali, ma anche per resistere agli urti e ai graffi.

Nonostante le sue dimensioni compatte e la leggerezza, JBL GO 3 è incredibilmente potente, offrendo un’esperienza sonora straordinaria anche a tutto volume. Grazie alla tecnologia JBL Signature Sound, potrete godere di un suono sempre nitido, pulito e profondo, con bassi potenti e appaganti.

E non dimentichiamo la sua certificazione IPX67, che lo rende perfetto per l’uso in spiaggia o in piscina. Questo speaker è in grado di resistere alla polvere, alla sabbia e all’acqua, permettendovi di portarlo ovunque senza preoccupazioni. Infine, potrete godere fino a 5 ore di autonomia con una sola carica, sfruttando poi un semplice cavo USB per riempire la batteria.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!