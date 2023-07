Siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie on-ear wireless che vi offra una qualità del suono eccellente, oltre alla massima comodità? In tal caso il prodotto perfetto per voi è rappresentato dalle JBL Tune 510BT, oggi scontate del 47% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 26,71€ invece di 49,99€ per le cuffie, risparmiando oltre 23,00€. Si tratta di un prezzo davvero ottimo per un prodotto di tale qualità, paragonabile a quelli che vedremo nei prossimi giorni durante il Prime Day, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Le Tune 510BT uniscono la qualità audio eccellente tipica dei prodotti JBL alla comodità di un paio di cuffie wireless. Potrete, infatti, godere di un suono potente e avvolgente grazie ai bassi profondi di JBL Pure Bass, ma senza il fastidio dei cavi disordinati. La connessione bluetooth vi permetterà, invece, di connettere dispositivi come smartphone, tablet e PC, iniziando così a trasmettere la vostra musica preferita in pochi secondi e senza dover installare alcuna applicazione.

Anche la batteria è un punto forte delle JBL Tune 510BT, dato che tramite il pratico cavo USB Type-C incluso con sole 2 ore di carica potrete godere di ben 40 ore di riproduzione musicale. Inoltre, se siete di fretta, la funzione di ricarica veloce vi permetterà di ottenere 2 ore di ascolto in soli 5 minuti.

Il design leggero, comodo e pieghevole delle cuffie JBL Tune 510BT le rende perfette per un uso prolungato e per essere portate ovunque desideriate: grazie alla loro struttura pieghevole e agli auricolari morbidi potrete riporle comodamente in borsa o nello zaino quando non le utilizzate, occupando pochissimo spazio. Infine, il comodo pulsante multifunzione posto sul padiglione vi permetterà di attivare all’assistente vocale, gestendo la riproduzione musicale o facendo partire chiamate senza prendere in mano lo smartphone.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!