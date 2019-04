Jeff Bezos divorzia, alla moglie 36 miliardi di dollari

Jeff Bezos e sua moglie MacKenzie hanno raggiunto un accordo per il loro divorzio. Alla donna rimane una quota Amazon del valore di 36 miliardi di dollari.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, e la ormai ex moglie MacKenzie hanno siglato un accordo di divorzio da record: si parla di quasi 36 miliardi di dollari. L’ex signora Bezos ha infatti mantenuto una quota di Amazon pari al 4%, che da sola vale quella cifra.

Dopo la fondazione di Amazon nel 1994 a Seattle, MacKenzie (il cui cognome da nubile è Tuttle) fu uno dei primi dipendenti di quello che sarebbe diventato l’attuale gigante del commercio online mondiale. La coppia si sposò un anno prima, nel 1993 e nei successivi 25 anni hanno avuto quattro figli. Entrambe le parti si sono dette soddisfatte dell’accordo e si sono lasciate con parole di reciproca stima sui rispettivi profili Twitter.

MacKenzie in particolare si è detta “lieta di aver concluso il processo di scioglimento del matrimonio con Jeff con il reciproco sostegno. Ora si apre una nuova fase del nostro rapporto in cui saremo amici e co-genitori“.

“È stata una partner, un’alleata e una mamma straordinaria. È brillante e avrò sempre qualcosa da imparare da lei. La ringrazio per il suo appoggio in questo processo e non vedo l’ora della nostra nuova relazione come amici e genitori”, ha aggiunto Bezos.

La quota di Amazon rende l’ex signora Bezos – rinomata romanziera – la terza donna più ricca al mondo (la prima è Françoise Bettencourt Meyers di L’Oréal, il cui patrimonio netto stimato è di 45,6 miliardi), mentre Jeff continuerà a mantenere lo scettro di uomo più ricco del pianeta. Prima dell’accordo, Jeff Bezos aveva una quota del 16,3% in Amazon. MacKenzie conferirà il 75% della sua quota e tutti i suoi diritti di voto in azienda al suo ex marito.

MacKenzie abbandona anche le sue partecipazioni nel quotidiano Washington Post e in Blue Origin, azienda che sviluppa razzi spaziali. Il divorzio arriva dopo la scoperta della relazione di Bezos con l’ex conduttrice di Fox TV Lauren Sánchez.