Kaspersky Lab: boom dei malware per gli episodi pirata di Game of Thrones (e non solo)

"Game of Threats: come i cybercriminali usano le serie TV più popolari per diffondere i malware" di Kaspersky accende i riflettori sulle serie TV pirata.

Kaspersky Lab ha acceso i riflettori sulla diffusione dei malware tramite gli episodi pirata di Game of Thrones, The Walking Dead, Arrow e tante altre serie TV di successo disponibili online via torrent tracker. Non è una novità nel panorama pirata ma secondo la specialista in sicurezza il fenomeno è ormai conclamato e l’effetto collaterale è di doversi confrontare poi soprattutto con Trojan (30% dei casi), AdWare (28%) e Downloader (21%).

Nel suo ultimo studio “Game of Threats: come i cybercriminali usano le serie TV più popolari per diffondere i malware” conferma che nel periodo 2017-2018 il 22% dei contenuti pirata infettati afferivano dalla serie “Game of Thrones”, con circa 20.934 utenti attaccati. A seguire The Walking Dead (15%), Arrow (11%), Suits (9%) e The Big Bang Theory (7%). Considerando invece il numero di utenti attaccati, la quota è stata rilevata nel 17% per Game of Thrones, nel 15% per The Walking Dead (con 18.794 utenti colpiti) e del 10% per Arrow (con un numero pari a 12.163).

“A differenza di quanto avviene con le risorse legali, i torrent tracker e i file correlati potrebbero inviare a un utente file che sembrano episodi di una serie TV, ma che in realtà sono malware con nomi simili”, sottolinea Kaspersky Lab.

Secondo Morten Lehn, General Manager Italy dell’azienda, “è ormai chiaro come i cybercriminali impegnati nella distribuzione di malware sfruttino le serie TV più ricercate sui siti web pirata: di solito si tratta di show televisivi drammatici o d’azione che hanno ricevuto ampia promozione pubblicitaria”. Il rischio si concentra soprattutto sui primi e gli ultimi episodi.

“I cybercriminali tendono a sfruttare la dedizione e l’impazienza del pubblico, promettendo contenuti nuovissimi da scaricare che, in realtà, sono delle minacce informatiche”, puntualizza l’esperto. “Ricordiamo che la stagione finale di Game of Thrones verrà trasmessa questo mese: vorremmo, quindi, mettere in guardia gli utenti: un’impennata nella quantità di malware che sembrano essere nuovi episodi della serie TV è altamente probabile”.

Il consiglio di Kaspersky Lab è quindi di: