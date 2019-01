Kena Xmas a 5,99 euro al mese prorogata: continua la sfida a Iliad e Ho. mobile

Se siete clienti di Iliad, Ho. mobile e altri operatori MVNO e volete passare a Kena questo è il momento giusto: l’operatore virtuale low cost di TIM ha infatti prorogato la sua operator attack Kena Xmas. Lanciata inizialmente lo scorso novembre, è stata ribattezzata Kena 5,99 e prevede chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali, 100 SMS e 50 GB di traffico dati su rete 4G al costo di 5,99 euro al mese. Kena non ha indicato per quanto ancora sarà attiva l’offerta per cui vi conviene sbrigarvi.

Kena Xmas come detto è indirizzata esclusivamente agli utenti di alcuni operatori virtuali, nello specifico Ho. mobile, Iliad e altri, ad eccezione di Rabona, Noitel, Digitel, Ringo e Nextus. Da ricordare inoltre che, nel computo dei costi complessivi, vanno aggiunti 4,99 euro come contributo per l’attivazione e 5 euro per la SIM.

Per la tariffazione degli SMS e dei dati, in caso di superamento delle soglie mensili, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, (chiamate verso fissi e mobili in Italia e in Zona UE a 0,35 euro al minuto, SMS verso tutti a 0,25 euro e navigazione Internet in Italia e in Zona UE a 0,50 euro con scatti anticipati di 50 MB.

Kena Xmas 5,99 può essere attivata direttamente online cliccando sul tasto acquista nella pagina dell’offerta, scaricando l’app Kena Mobile per Android e iOS, presso i negozi autorizzati o ancora chiamando il numero gratuito 181.