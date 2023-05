State cercando un prodotto perfetto per leggere ovunque, anche in vacanza, al mare o in piscina? Non c’è proposta migliore di Kindle, in particolare modo in questo momento in cui ben due versioni del modello Paperwhite sono in sconto del 19%! Al momento, infatti, potrete scegliere tra il Paperwhite standard oppure il Signature, con o senza pubblicità.

Il primo disponibile a 129,99€ con pubblicità e a 139,99€ senza, il secondo a soli 159,99€ con pubblicità e 169,99€ senza. Dunque, il nostro consiglio è di sfruttare l’occasione fintanto che è disponibile, in modo tale da assicurarvi una lettura comoda e maneggevole già a partire da questa estate.

Ma quali sono le differenze principale tra queste due versioni dello stesso modello Kindle? Il Paperwhite standard è provvisto di uno schermo da 6,8″ e tonalità della luce regolabile in base alle vostre specifiche necessità. Il design con schermo a filo e bordi super sottili vi assicura la massima concentrazione nella lettura mentre la certificazione IPX8 vi consente di stare al mare o in piscina senza paura che l’acqua possa danneggiare il dispositivo.

Non meno importante, la batteria vi assicura ben 10 settimane di autonomia per leggere ovunque vogliate, senza limitazioni. Il Segnature, invece, ha tutto quello che è stato appena descritto ma con delle significative aggiunte! In primis, gode di una memoria interna da 32 GB davvero comoda se siete lettori incalliti e salvate molti libri anche in contemporanea. Da non sottovalutare la validissima ricarica wireless, possibile grazie al caricatore apposito, venduto separatamente. Ultima ma non per importanza, la luce frontale con regolazione automatica che vi consente di leggere sempre al meglio, ovunque vi troviate.



Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

