Siete alla ricerca di un eBook reader che vi consenta di avere a portata di mano un catalogo pressoché illimitato di libri a cui accedere in qualsiasi momento, a prescindere dal luogo in cui vi troviate? Il tal caso non possiamo che consigliarvi il Kindle Paperwhite, uno dei modelli più amati in assoluto, oggi scontato del 19% su Amazon!

Potrete assicurarvi l’eBook reader a soli 129,99€, risparmiando, dunque, ben 30,00€ rispetto al prezzo di listino di 159,99€. Insomma, si tratta di un’offerta davvero niente male, nonché un’idea regalo perfetta per la festa della mamma in arrivo.

Il Kindle Paperwhite è uno degli eBook reader più amati per svariati motivi: è leggero, sottile e facile da trasportare, mentre lo schermo antiriflesso da 300 ppi consente di leggere in qualsiasi condizione di luce, a prescindere che vi troviate all’interno o all’esterno. Inoltre, è resistente all’acqua dolce fino a 2 metri e a quella salata fino a 0,25 metri: potrete, quindi, godervi le opere che amate anche in spiaggia o nella vasca da bagno senza alcun timore che gli schizzi possano rovinare il dispositivo.

Ovviamente, un altro punto di forza dell’eBook reader è il catalogo con milioni di titoli di ogni genere a cui potrete accedere, tra cui tantissimi titoli in esclusiva per Kindle. Non vi basta? Se siete clienti Amazon Prime potrete anche consultare un’ampia selezione di opere, riviste e molto altro grazie al servizio Prime Reading incluso nell’abbonamento. Insomma, non rimarrete mai a corto di libri da leggere!

Potrete personalizzare l’esperienza di lettura con il Kindle Paperwhite in base alle vostre preferenze, regolando, per esempio, la tonalità dello schermo da bianco ad ambra, oppure modificando la dimensione dei caratteri e l’intensità del grassetto. Infine, una singola carica della batteria vi durerà fino a 10 settimane, consentendovi di leggere libri interi prima di doverlo collegare alla corrente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!