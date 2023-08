Se state pensando di partire per le vacanze, la sicurezza della vostra abitazione sarà di certo fra i vostri pensieri. In questo caso, oltre a consigliarvi lettura dei nostri articoli a tema, non possiamo che segnalarvi questo kit completo per la sicurezza di casa Blink Outdoor, che oggi trovate su Amazon praticamente a metà prezzo.

Grazie a questa ottima promozione, infatti, lo pagherete appena 127,99€ anziché 249,98€, risparmiando così ben 122,00€. Si tratta di una cifra davvero irrisoria, tenendo presente che è un investimento per la vostra sicurezza. Dato anche il forte sconto, quindi, vi consigliamo di approfittare dell’offerta al più presto. In questo modo, potrete affidare la sicurezza della vostra casa a un sistema all’avanguardia dotato di 2 videocamere e di tutti gli accessori utili a monitorare in modo efficace ogni ambiente della vostra abitazione.

Questo kit comprende 2 videocamere di sicurezza wireless in HD Blink Outdoor, che garantiscono fino a due anni di autonomia con due batterie AA al litio incluse. Naturalmente, sono resistenti agli agenti atmosferici. C’è anche il Synch Module 2, per salvare e condividere video localmente o nel Cloud con il piano d’abbonamento Blink. Il tutto è completato dal Blink Video Doorbell, grazie al quale potrete rispondere alla porta ovunque voi siate dallo smartphone, godendo di video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte.

Le Blink Outdoor Cameras sono dotate anche di visione notturna a infrarossi e sono in grado di monitorare l’interno o l’esterno, e potrete anche personalizzare le zone di movimento da tenere sotto controllo per ricevere notifiche solo quando necessario. Inoltre, l’audio bidirezionale fornito dall’app Blink Home Monitor vi permetterà di parlare con i visitatori in tempo reale tramite la funzione Live View, ricevendo anche notifiche sullo telefono quando viene rilevato del movimento.

Infine, il Blink Video Doorbell è un’aggiunta davvero preziosa al pacchetto: resistente alle intemperie, offre la possibilità di vedere chi è alla porta e di comunicare con i visitatori in tempo reale, perché vi invierà una notifica sullo smartphone ogni volta che qualcuno suonerà al campanello o in caso rilevi dei movimenti. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa, il controllo diventa ancora più semplice.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini

