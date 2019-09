Klipsch The One II & The Three II, sfida a Sonos col fascino degli anni 50

Klipsch ha aggiornato i suoi due speaker wireless ispirati al design anni '50, The One II e The Three II, mantenendone intatto il design originale, ma introducendo connessioni avanzate e supporto a Google Assistant.

Il famoso produttore statunitense Klipsch, propone due chicche che non potranno mancare nelle case degli appassionati di design anni ’50, rivisitazione di due iconici prodotti della Heritage Series dallo stile senza tempo: gli speaker wireless The One II e The Three II.

The One II è lo speaker wireless più compatto della serie Heritage. Il “piccolo” trova spazio in qualsiasi ambiente e si presta a trasformarsi in un perfetto complemento d’arredo di design, ora disponibile anche in una nuova esclusiva variante colore, Matte Black, che si aggiunge al classico e caldo noce.

Klipsch The One II

Il leggendario suono di Klipsch, dettagliato e dinamico, caratterizza anche questo sistema stereo 2.1 bi-amplificato. The One II inoltre è realizzato con materiali di lusso come il vero legno e offre un design in grado di combinare la visione del fondatore Paul W. Klipsch con le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

The One II, con i suoi 15 centimetri di altezza e 13 di profondità, è un sistema stereo 2.1 estremamente versatile che si adatta in qualsiasi stanza. Dotato di tecnologia wireless Bluetooth 4.0 APTX per dispositivi mobili e ingresso analogico da 3.5 mm per qualsiasi altra sorgente audio.

The Three II è invece il più grande e completo dei due. Da un punto di vista tecnico troviamo due driver full range da 2 1/4″ e un woofer da 5,25″ a corsa lunga, anche in questo caso con bi-amplificazione per la migliore risoluzione audio. Lo speaker wireless si presenta con l’iconico design Heritage con numerosi miglioramenti estetici tra cui una nuova griglia, la forma e il posizionamento del logo e il pannello superiore. Inoltre per la versione con supporto a Google Voice Assistant è ora disponibile anche la colorazione Matte Black.

Klipsch The Three II

The Three II è dotato di tutte le opzioni di input per collegarsi a qualsiasi sorgente incluso giradischi, computer, lettore CD, smartphone o tablet. Versatile e progettato per adattarsi in qualsiasi spazio, il The Three II include connessioni di ingresso audio Bluetooth, RCA analogico, miniplug da 3,5 mm, preamplificatore phono e audio USB di tipo B e supporta il formato aptX.

Klipsch The One II è disponibile nei colori Walnut e Matte Black al costo di 299 euro, mentre The Three II, sempre nei due stessi colori, ha un prezzo di 449 euro, che sale a 499 per la versione Matte Black con Google Assistant.