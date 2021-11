La banca centrale del Perù sta sviluppando una CBDC

La Central Reserve Bank of Peru sta sviluppando una valuta digitale della banca centrale (CBDC), come spiegato martedì scorso il presidente della BCRP Julio Velarde. “Abbiamo lavorato su una valuta digitale”, ha detto Velarde in un forum di business online in Perù. “Siamo coinvolti in molti progetti con diverse banche centrali”.

L’iniziativa segue una serie di sforzi simili in tutta l’America Latina e oltre. Velarde, che ha affermato che le banche centrali di India e Singapore sono partner del progetto, è ottimista sul futuro delle CBDC.

“Non saremo i primi perché non abbiamo le risorse per essere i primi o per affrontare i rischi. Ma non vogliamo essere lasciati indietro”, ha detto Velarde a proposito della potenziale emissione di una CBDC.

Velarde ha detto che mentre il paese si allinea con paesi di dimensioni simili, il Perù segue ancora Brasile, Messico e diverse nazioni europee nello sviluppo di una CBDC.

La BCRP sta lavorando a modifiche al suo sistema di pagamenti, ma non ha rivelato dettagli. “Penso che il sistema di pagamento che avremo tra otto anni nel mondo sarà completamente diverso da quello attuale”, ha detto. “Anche il sistema finanziario sarà probabilmente molto diverso”.