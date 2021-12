La Banca di Russia dice no ai servizi finanziari relativi alle criptovalute

La Banca Centrale di Russia, nota per la sua posizione intransigente sulla legalizzazione delle criptovalute, ha respinto una richiesta da parte dei membri del settore finanziario di autorizzare la fornitura di servizi relativi alle criptovalute. Il regolatore ha annunciato la sua posizione durante un incontro con i rappresentanti del settore, tenutosi per discutere le prospettive per lo sviluppo del mercato azionario russo.

Secondo un annuncio pubblicato di recente, le imprese finanziarie hanno sollevato la questione di consentire investimenti crittografici nella Federazione Russa. Rispondendo al loro suggerimento, il regolatore della politica monetaria ha dichiarato che secondo la Banca di Russia, la fornitura da parte delle istituzioni finanziarie di servizi relativi alle operazioni con cripto-attività e derivati su tali attività non soddisfa gli interessi degli investitori nel mercato finanziario e comporta grandi rischi. Il comunicato stampa rivela inoltre che la banca centrale ha anche voltato le spalle alla proposta del settore di espandere la pratica di emettere strumenti finanziari russi in valuta fiat estera.

La Banca di Russia ha costantemente mantenuto una visione conservatrice riguardo allo status del rublo russo come l’unica moneta a corso legale nel paese che vuole preservare. La CBR rimane contraria a consentire la libera circolazione di bitcoin e simili, nonché il loro utilizzo nei pagamenti. L’autorità monetaria ha spesso fatto riferimento alle criptovalute come “surrogati di denaro” che sono vietati dall’attuale legge russa. Sta anche lavorando per sviluppare e rilasciare il proprio rublo digitale con prove che dovrebbero iniziare già a gennaio 2022, dopo il completamento del prototipo della piattaforma entro la fine di quest’anno.

Mentre le criptovalute rimangono solo parzialmente regolamentate in Russia attraverso la legge “Sulle attività finanziarie digitali”, entrata in vigore all’inizio del 2021, la loro popolarità come opzione di investimento è cresciuta in modo significativo. I risultati del sondaggio pubblicati dalla CBR hanno dimostrato che le criptovalute e altre attività alternative costituiscono oltre la metà del portafoglio di investitori russi non qualificati.

A luglio, la Bank of Russia ha consigliato alle borse nazionali di evitare il trading di strumenti finanziari legati alle cripto-attività e ai loro prezzi. La loro quotazione “comporta un aumento dei rischi di perdite per le persone che non hanno sufficiente esperienza e conoscenza”, ha avvertito l’autorità. La banca ha anche insistito sul fatto che i gestori patrimoniali non dovrebbero includere le criptovalute nei fondi comuni di investimento e ha invitato broker e fiduciari ad astenersi dall’offrire “pseudo-derivati con tali attività sottostanti a investitori non qualificati”. I legislatori russi stanno prendendo in considerazione restrizioni sui fondi che gli investitori privati possono mettere in cripto.