La Banca di Russia vieta ai fondi comuni di investire in bitcoin

Il 13 dicembre, la Banca di Russia ha pubblicato una dichiarazione ufficiale sulla regolamentazione delle opportunità per i fondi comuni di investimento. Nonostante l’espansione del numero di attività disponibili per l’investimento da parte dei fondi comuni, il documento vieta ai gestori di fondi di acquistare criptovalute e “strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi delle risorse digitali”.

La dichiarazione sottolinea che i fondi comuni di investimento non sono autorizzati a fornire un’esposizione crittografica sia a investitori qualificati che non qualificati. La Banca di Russia ha precedentemente raccomandato ai gestori patrimoniali di escludere le criptovalute dall’esposizione nei fondi comuni di investimento nel luglio 2021. Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa locale RBC, non ci sono stati fondi comuni russi con esposizione crittografica nonostante non ci sia stato alcun divieto formale fino ad ora.

Artem Deev, capo del dipartimento di analisi presso la società di brokeraggio AMarkets, ha riferito che la Russia ha finora un solo fondo negoziato in borsa (ETF) correlato al settore. Secondo Deev, il fondo è gestito dalla società di gestione per azioni “BrokerCreditService” e investe in società focalizzate sull’archiviazione decentralizzata dei dati e sulla blockchain, tra cui aziende come Jack Dorsey’s Block, PayPal e Broadcom.

Secondo quanto riferito, la più grande banca russa, Sber, sta anche pianificando di lanciare un ETF incentrato sulla blockchain, ha riferito il capo della gestione patrimoniale di Sber Vasily Illarionov. L’ETF si chiamerà “Blockchain Economy” e investirà in azioni relative all’adozione della blockchain. Illarionov ha osservato che il fondo non rientra nelle restrizioni della Banca di Russia e può essere offerto agli investitori al dettaglio. Come riportato in precedenza, la Banca di Russia ha preso una posizione dura sulle criptovalute e ha impedito ad alcune grandi banche di offrire servizi di investimento crittografico. Il regolatore ha sostenuto che tali servizi non “soddisfano gli interessi degli investitori e comportano grandi rischi”.