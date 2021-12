La Banca d’Inghilterra chiede un inasprimento globale delle regole per le criptovalute

Nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria di dicembre e nei verbali delle riunioni del comitato di politica finanziaria, la Banca d’Inghilterra ha affermato che i cambiamenti “gestirebbero i rischi, incoraggerebbero l’innovazione sostenibile e manterrebbero una più ampia fiducia e integrità nel sistema finanziario”.

Pur riconoscendo i benefici dell’innovazione, ha affermato che questi sviluppi sarebbero sostenibili solo insieme a “quadri di politica pubblica efficaci”. L’FPC ha anche detto di aver accolto con favore la proposta del Tesoro del Regno Unito, presentata all’inizio di quest’anno, per un regime normativo per governare l’uso delle stablecoin come mezzo di pagamento.

Ciò includeva raccomandazioni per portare le stablecoin sistemiche nel mandato normativo della banca. Questo è l’ultimo di una serie di commenti che la banca ha fatto su potenziali regolamenti crittografici. Il vice governatore per la stabilità finanziaria Jon Cunliffe ha suggerito a novembre che le cripto-attività potrebbero potenzialmente destabilizzare il sistema finanziario del Regno Unito. Cunliffe ha avvertito all’epoca che i regolatori avrebbero dovuto pensare molto seriamente ai rischi, a causa del crescente uso di criptovalute all’interno dei sistemi finanziari tradizionali del mondo.