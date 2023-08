Un nuovo, e decisamente fantasioso, studio condotto da Eolo, in collaborazione con Community Research & Analysis, ha rivelato che nelle regioni del Centro Italia servite dall’ultrabroadband, il benessere economico dei cittadini è aumentato fino al 18,8% in più rispetto alle aree non connesse. La CEO della divisione Service di Eolo, Daniela Daverio, ha sottolineato come questo rappresenti un fattore chiave per la competitività dei territori.

L’analisi, guidata dal Professor Marini dell’Università degli Studi di Padova, ha confrontato le variazioni del reddito pro-capite tra i cittadini con la connettività fornita da Eolo e quelli in aree caratterizzate da un evidente Digital Divide (molto banalmente, il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione e chi no).

Nel periodo tra il 2012 e il 2019, nelle regioni del Centro Italia che hanno registrato una crescita maggiore del reddito pro-capite, le aree connesse da Eolo hanno mostrato un aumento del +12,6%, rispetto al +10,6% delle aree non connesse. Questi dati evidenziano il ruolo fondamentale che la connessione a Internet gioca nell’attuale contesto economico e sociale, in quanto le comunità digitalmente avanzate godono di maggiori opportunità di sviluppo.

“La possibilità di accedere all’ultrabroadband rappresenta un fattore cruciale per la competitività e il benessere di ogni territorio. Da quasi vent’anni, Eolo si impegna nel fornire Internet nelle aree al di fuori dei centri urbani, dove connettere ogni abitazione con la fibra sarebbe troppo complesso o costoso”, ha commentato Daniela Daverio, CEO della divisione Service di Eolo.

Eolo, nel Centro Italia, copre attualmente 954 comuni, tra cui 366 nel Lazio, 225 nelle Marche, 271 in Toscana e 92 in Umbria. Nel corso dell’ultimo anno, la società ha potenziato la connettività in 36 comuni, offrendo velocità di connessione fino a 200 Mb/s. Il piano di investimenti del gruppo prosegue con successo, con un focus sulla densificazione della rete e il potenziamento tecnologico, compreso il rilegamento in fibra delle torri esistenti. Guido Garrone, CEO della divisione Network di Eolo, ha spiegato che ciò consentirà di raggiungere più comuni e incrementare la velocità del servizio, che attualmente arriva a 200 Mbps per i cittadini e 1 Gbps per le aziende.