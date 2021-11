La carta di Starbucks è ora ricaricabile con criptovalute

Il presidente e amministratore delegato di Starbucks Kevin Johnson ha dichiarato che il colosso del caffè sta approfondendo la sua relazione digitale attraverso partnership di pagamento con PayPal e Bakkt. Questa partnership ora consente a un cliente di “ricaricare la propria carta Starbucks con una gamma di criptovalute tra cui bitcoin, ethereum e altri convertendo le valute digitali in valuta fisica”, ha affermato. Ha inoltre parlato dell’utilizzo della tecnologia blockchain per migliorare i servizi digitali, consentire ai clienti di scambiare valore tra i marchi, impegnarsi in esperienze più personalizzate e scambiare altri punti fedeltà per le stelle di Starbucks.

“Attraverso blockchain o altre tecnologie innovative, stiamo esplorando come tokenizzare Starsbucks e creare la possibilità per altri commercianti di collegare il loro programma di premi a Starbucks Rewards”, ha detto Johnson.

Sfruttando le sue capacità digitali, Starbucks ha aumentato i suoi membri Starbucks Rewards attivi per 90 giorni che rappresentano i clienti più fedeli e coinvolti dell’azienda di circa il 30% a 24,8 milioni di membri.