La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno dato il via a una nuova iniziativa ribattezzata “La Carta Giovani Nazionale”, che si rivolge ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti.

Che Cos’é La Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale è un servizio che consente di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere. Questa carta “virtuale” è valida sia online, che su tutto il territorio nazionale e può essere scaricata direttamente sul sito di IO.

Inoltre, se si è in un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, la Carta Giovani Nazionale permette di ottenere sconti e agevolazioni su attività culturali, negozi, trasporti, ristorazione e alloggio anche nei paesi europei aderenti al circuito. Questo grazie all’adesione del servizio al circuito EYCA (European Youth Card Association).

Credits: Glenn Carstens-Peters (Unsplash)

Come ottenere La Carta Giovani Nazionale

Innanzitutto bisogna installare l’app IO (disponibile su AppStore e Play Store) e accedere con la propria identità digitale SPID o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0*). Dopo il primo accesso, in seguito alle fasi di registrazione preliminari all’applicazione, è possibile accedere utilizzando solo il PIN scelto dall’utente, o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Una volta completate le procedure di registrazione per richiedere la Carta Giovani Nazionale, è sufficiente recarsi nella sezione Portafoglio di IO, premere “Aggiungi” e selezionare “Sconti, bonus e altre iniziative”.

A questo punto basta scegliere “Carta Giovani Nazionale” e completare i passaggi guidati per sbloccare la carta. Se tutto sarà stato effettuato correttamente, la Carta si attiva e può essere visualizzata nel Portafoglio dell’app IO.

Dove e come utilizzare la Carta Giovani Nazionale

Dal dettaglio della Carta Giovani Nazionale, sempre visibile nel Portafoglio dell’app IO, si può accedere alla lista degli esercenti e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa. Gli esercenti possono operare sia sul piano fisico che suo quello digitale, a loro totale discrezione. Le schede sono sempre aggiornate con i dettagli delle agevolazioni attive per ciascun esercente, in modo da garantire informazioni sempre chiare e precise su quali vantaggi saranno disponibili per i possessori della Carta Nazionale Giovani.

Per usare la Carta Nazionale Giovani durante gli acquisti offline (quindi eseguiti fisicamente in negozio), basterà aprire l’app IO e mostrare la Carta Nazionale Giovani in Cassa per ottenere lo sconto, o la promozione, associata all’esercizio in cui ci si trova.

Per sfruttare i benefici della Carta Nazionale Giovani durante gli acquisti online, invece, è necessario accedere all’app IO e copiare il codice presente all’interno della sezione dedicata allo store digitale, per poi incollarlo al momento del pagamento sull’eshop scelto.

Bisogna sempre ricordarsi, però, che moltissime offerte associate agli store online hanno una durata limitata e devono tassativamente essere utilizzati nei dieci minuti seguenti alla generazione del codice.

Non tutti gli eshop, infine, sfruttano i codici. Alcuni permettono di accedere direttamente alle loro promozioni direttamente dalla loro sezione all’interno dell’app IO. Basta seguire il link associato alla voce “Accedi all’agevolazione”.

La Carta Giovani Nazionale in Europa

Per chiunque aderisca all’iniziativa, e sia compreso in un età fra i 18 e i 30 anni, potrà usare la Carta Giovani Nazionale presso gli esercenti europei aderenti al circuito EYCA. Il funzionamento rimane lo stesso enunciato poc’anzi con l’unica differenza che per gli acquisti online si dovrà verificare, di volta in volta, la modalità d’accesso al circuito EYCA direttamente dall’app IO.