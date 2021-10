La collezione NFT dell’NBA cresce del 128% grazie ai Miami Heats

L’aggregatore di dati NFT CryptoSlam! ha riportato un aumento del 128% delle vendite della collezione di carte collezionabili digitali NBA Top Shot a seguito dell’uscita il 14 ottobre di una nuova serie di booster pack chiamata “Run it Back 05-06”.

I nuovi booster Run it Back si concentrano su una stagione cruciale nella storia della NBA, quella 2005-2006, che catapultò il giocatore dei Miami Heat Dwayne Wade da All-Star a Superstar prima di incoronarlo con la corona d’alloro di MVP delle Finals.

Il nuovo drop NBA Top Shot presenta i primissimi momenti di Dwayne Wade su Top Shot. È uno dei sei Hall-of-Famers NBA che fanno le loro prime apparizioni nella serie, tra cui Shaquille O’Neal, Allen Iverson, Ben Wallace e Tracy McGrady.

Al costo di 169 dollari a pacchetto, gli oggetti da collezione non sono economici, ma ogni pacchetto contiene un momento Run it Back altamente collezionabile numerato da 1 a 990 e quattro momenti “archive set” numerato tra 10.000-20.000. I set di archivio sono una nuovissima aggiunta alla serie Top Shot, volta a rendere più facile per i nuovi collezionisti raccogliere momenti storici NBA.

Dall’esordio, NBA Top Shot ha raccolto quasi 750 milioni di dollari di vendite nel corso di circa 10,5 milioni di transazioni da oltre 350.000 acquirenti, raggiungendo il suo picco di vendite il 22 febbraio, quando sono stati segnalati 45 milioni di dollari di vendite in un solo giorno.

L’hype si è poi esaurito a metà estate e, da allora, le vendite giornaliere di NBA Top Shot hanno superato solo occasionalmente la soglia di 1 milione di dollari, almeno fino all’esordio di Run it Back 05-06 appunto. Il rinnovato entusiasmo di questa settimana per il nuovo set Run it Back potrebbe dunque essere un segno che il boom delle vendite per NBA Top Shot potrebbe essere tutt’altro che finito.