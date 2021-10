La Colombia pensa a usare la forza delle cascate per minare bitcoin

Gustavo Petro, un senatore di sinistra, ha ritwittato una storia sul presidente di El Salvador Nayib Bukele annunciando che il Paese aveva iniziato a estrarre bitcoin usando energia vulcanica e ha commentato: “E se la costa del Pacifico approfittasse delle ripide cadute dei fiumi delle montagne occidentali per produrre tutta l’energia della costa e sostituire la cocaina con energia per le criptovalute?”.

Petro, uno dei favoriti per le elezioni presidenziali colombiane del prossimo anno, ha aggiunto via Twitter che “la valuta virtuale è pura informazione e quindi energia”. Non era chiaro cosa intendesse Petro, ma l’analista di politica energetica dell’America Latina Wesley Tomaselli ha spiegato che il senatore probabilmente si riferiva al potenziale della costa pacifica della Colombia di utilizzare la forza delle cascate per produrre energia rinnovabile.

“Ha ragione nel dire che la Colombia ha un grande potenziale per il mining di bitcoin perché circa tre quarti della sua produzione di elettricità proviene dall’energia idroelettrica”, ha detto. “Il problema è che Petro sembra vendere il mining di bitcoin come modello alternativo per lo sviluppo alla coltivazione della coca e alle spedizioni di cocaina. Non lo è. A meno che Petro non abbia una bacchetta magica.”

La Colombia infatti è il più grande produttore mondiale di cocaina, secondo le Nazioni Unite, e la sua costa del Pacifico è dove viene coltivata gran parte della coca, l’ingrediente base della droga. Ma la costa del Pacifico è anche un potenziale hotspot di energia rinnovabile. “La severa geografia montuosa andina e i sistemi fluviali della Colombia la rendono primaria per la produzione di energia idroelettrica”, ha osservato Tomaselli.